‘É acreditar que a gente vai sair dessa situação’, projeta atacante do Bahia

O Bahia não depende apenas das próprias forças para permanecer na Série A do Brasileiro em 2024. Precisa vencer o Atlético-MG na rodada derradeira da competição e torcer para que Santos ou Vasco não vençam.



O tricolor poderia estar em situação menos delicada se tivesse vencido o América-MG na noite deste domingo (3), mas perdeu, de virada, por 3x2, para o adversário mineiro, que já está rebaixado e amarga a lanterna do torneio.



Os gols da equipe mineira foram anotados por Ricardo Silva e Renato Marques, duas vezes. O tricolor anotou com Everaldo, de pênalti, e Ademir. Este último deixou o banco de reservas para diminuir o placar e teve a chance até de colocar o Bahia na frente do marcador, mas desperdiçou muitas oportunidades.