O Bahia viveu mais uma noite para se esquecer no Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado (1º), o tricolor foi dominado pelo Grêmio no segundo tempo do confronto na Fonte Nova, levou o gol aos 49 minutos e foi derrotado por 2x1.



Após o jogo, o meia Cauly lamentou mais um revés na competição. O camisa 8 teve uma boa chance de virar o placar para o Bahia, mas acabou mandando para fora.