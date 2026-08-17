NOTAS DO GAME

EA FC 27 divulga maiores ratings; Mbappé e Haaland lideram e Vini Jr. fica fora do top 10

Atacante brasileiro do Real Madrid aparece com overall 89, mesma nota de Gabriel Magalhães, único outro brasileiro no game

Pedro Carreiro

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 20:42

EAFC 27 Crédito: Divulgação/EA

A Electronic Arts começou a revelar nesta segunda-feira (17) as notas dos jogadores que estarão no EA FC 27, novo título da franquia de futebol da empresa. Na primeira divulgação, foram apresentados os 27 maiores ratings entre os jogadores de futebol masculino, com dois brasileiros na relação: Gabriel Magalhães e Vini Jr.

Nenhum dos representantes do Brasil aparece no top 10. O zagueiro do Arsenal recebeu overall 89 e ocupa a 12ª posição, enquanto Vini Jr., também com nota 89, aparece em 19º. O topo do ranking é dividido por Kylian Mbappé e Erling Haaland, ambos com 91 de overall. Logo abaixo, um grupo de jogadores aparece empatado com 90, entre eles Rodri, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Pedri e Lamine Yamal.

Outro destaque é Lionel Messi, que aparece com 89 de rating. O argentino recebeu três pontos a mais em relação à nota que tinha no EA FC 26. Já Cristiano Ronaldo não aparece entre os 27 jogadores com maiores ratings. O atacante português, que atualmente defende o Al-Nassr, também havia ficado fora da relação dos melhores jogadores da edição anterior do game.

Veja os jogadores com as 27 maiores notas do EAFC 27 1 de 27

A Electronic Arts continuará revelando as notas dos jogadores ao longo desta semana. O calendário de divulgação segue até quinta-feira (20), com ratings de diferentes ligas e competições.

Nesta terça-feira (18), serão divulgadas as notas da BWSL, às 10h; da Premier League, ao meio-dia; da Bundesliga, às 14h; e da Frauen-Bundesliga, às 16h.

Na quarta-feira (19), será a vez da Serie A, às 10h; da Liga F, ao meio-dia; da La Liga, às 14h; e da SPL, às 16h. O cronograma termina na quinta-feira (20), com os ratings da D1 Arkema, às 10h; Ligue 1, ao meio-dia; NWSL, às 14h; MLS, às 16h; e Liga MX, às 18h. Todos os horários estão no fuso de Brasília.