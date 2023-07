Edição 2023 tem maior pontuação de corte da 15ª rodada da história da Série B

Léo Condé, técnico do Vitória. Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Os 28 pontos somados pelo Vitória na atual Série B do Brasileiro o colocariam no G4, na 15ª rodada, em 16 das 17 edições disputadas na era dos pontos corridos anteriormente, a partir de 2006. A atual disputa da divisão de acesso igualou a pontuação de corte da edição de 2012, quando o 4º colocado, na ocasião o São Caetano, somava os mesmos 29 pontos do Novorizontino, primeiro time dentro do grupo seleto do campeonato em andamento este ano.

Os times que protagonizam o G4 da atual Série B têm pontuação superior quando comparadas com outras edições. O Criciúma é o 3º colocado, com 30 pontos. O Vila Nova aparece em 2º lugar, com saldo de gols inferior, mas os mesmos 31 pontos do Sport, líder mesmo com um jogo a menos.

Integrante do G4 da 1ª à 14ª rodada e líder da 3ª à 11ª, o Vitória saiu do grupo pela primeira vez após o fechamento dessa 15ª rodada. A derrota por 1x0 para o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, no domingo (2), fez o time comandado pelo técnico Léo Condé cair da 3ª para a 5ª posição.

Agora, o Leão tentará se reabilitar no campeonato no dia 10 de julho, quando enfrenta o vice-líder Vila Nova, mais uma vez fora de casa, no estádio OBA, em Goiânia, em jogo que fecha a 16ª rodada. Os números já mostraram que os times que quiserem comemorar o acesso à Série A ao final da temporada vão precisar mostrar muito serviço dentro das quatro linhas porque o sarrafo da atual edição está alto.

Nenhum outro quarto colocado, além de São Caetano, em 2012, e Novorinzontino, agora em 2023, conseguiu somar 29 pontos na 15ª rodada. A somatória mais baixa foi do Sport, em 2006. Na primeira edição com formato igual ao atual, a equipe pernambucana tinha apenas 23 pontos. Portuguesa, em 2009, São Caetano, em 2010, Náutico, em 2015, e Ceará, em 2016, somavam 27 pontos a essa altura.

Em 2012, ano em que a pontuação do 4º colocado estava tão elevada quanto a atual, o Vitória estava na 2ª posição na 15ª rodada, com 32 pontos, e, ao final do torneio, comemorou o acesso, em 4º lugar, com 71 pontos. Em 2015, o Vitória era o vice-líder, com 27 pontos, e subiu em 3º lugar, com 66 pontos.

Pontuação do 4º colocado nas edições da Série B do Brasileiro de 2006 a 2023:

2006: 23 pontos (Sport)

2007: 25 pontos (Brasiliense) *O Vitória era o 5º colocado, com 24 pontos, e subiu em 4º lugar, com 59 pontos.

2008: 26 pontos (Ponte Preta)

2009: 27 pontos (Portuguesa)

2010: 27 pontos (São Caetano)

2011: 24 pontos (Paraná) *O Vitória era o 12º colocado, com 20 pontos, e terminou o torneio em 5º lugar, com 60 pontos, um a menos que o Sport, que subiu em 4º lugar, com 61 pontos.

2012: 29 pontos (São Caetano) *O Vitória era o 2º colocado, com 32 pontos, e subiu em 4º lugar, com 71 pontos.

2013: 26 pontos (Paraná)

2014: 26 pontos (Joinville)

2015: 27 pontos (Náutico) *O Vitória era o 2º colocado, com 27 pontos, e subiu em 3º lugar, com 66 pontos.

2016: 27 pontos (Ceará)

2017: 24 pontos (CRB)

2018: 25 pontos (Avaí)

2019: 24 pontos (Londrina) *O Vitória era o 17º colocado, com 14 pontos, e terminou a competição em 12º lugar, com 45 pontos.

2020: 24 pontos (Sampaio Corrêa) *O Vitória era o 14º colocado, com 18 pontos, e terminou o torneio em 14º lugar, com 48 pontos.

2021: 26 pontos (Avaí) *O Vitória era o 15º colocado, com 13 pontos, e foi rebaixado, em 18º lugar, com 40 pontos.

2022: 25 pontos (Grêmio)