EM 2004

Edílson Capetinha relembra 'brincadeira' com tiros na concentração do Vitória

Campeão mundial com a Seleção Brasileira contou detalhes de episódio ocorrido em 2004

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 20:52

Edilson Capetinha jogou no Vitória em 2004 Crédito: Manoella Mello/TV Globo

Edílson “Capetinha” relembrou um dos episódios mais controversos de sua passagem pelo Vitória. Em entrevista publicada pelo ge nesta quinta-feira (24), o ex-atacante contou que chegou armado à concentração do clube em 2004 e disparou diversas vezes para o alto como forma de assustar os companheiros, o técnico Evaristo de Macedo e o então presidente rubro-negro, Paulo Carneiro.

A situação aconteceu dias depois de a concentração do Vitória ter sido assaltada. Segundo Edílson, os criminosos chegaram a perguntar por ele durante o roubo. O atacante ficou sabendo do episódio no dia seguinte, quando Obina comentou o caso durante o treinamento.

O assalto fez Edílson decidir que não passaria a noite na concentração antes do jogo contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Ele avisou Evaristo que não iria ao local, mas recebeu do treinador a resposta de que ficaria fora da partida caso não cumprisse a concentração. Edílson, então, disse que a decisão sobre sua escalação caberia a Paulo Carneiro.

“Foi uma brincadeira sem graça que virou uma coisa enorme. A concentração do Vitória tinha sido assaltada numa quinta-feira. Era a época dos tênis Nike 12 molas, que valiam para caramba. Os assaltantes perguntaram por mim: ‘cadê o Capetinha?’. Como eu era o principal jogador, queriam saber de mim”, contou.

Relembre a carreira de Edílson Capetinha 1 de 13

Na sexta-feira, o atacante não apareceu na concentração. No dia seguinte, porém, recebeu uma mensagem de Paulo Carneiro garantindo que ele jogaria e pedindo que fosse ao local às 19h para o jantar.

Edílson decidiu chegar mais tarde, por volta das 22h30, no horário do lanche. Quando entrou na concentração, encontrou Evaristo, Paulo Carneiro e alguns jogadores conversando próximos à piscina. Foi nesse momento que resolveu fazer o que classificou posteriormente como uma “brincadeira”. Na época, o ex-jogador tinha porte de arma e costumava andar armado.

“Pensei: ‘vou dar um susto nos caras’. A pista da concentração era de barro e brita. Imagina, a concentração tinha sido assaltada um dia antes! Cheguei no estacionamento, puxei o freio de mão e dei um cavalo de pau. Poeira para todo lado. Baixei o vidro e dei um monte de tiro para cima”, relatou.

O susto provocado pelos disparos foi imediato. De acordo com Edílson, Paulo Carneiro chegou a se jogar na piscina, enquanto outras pessoas correram para procurar abrigo. O atacante, por sua vez, foi para o quarto e trancou a porta.

Pouco depois, ele foi chamado para conversar com Evaristo e Paulo Carneiro. O encontro terminou em uma discussão com o treinador, que criticou a atitude do jogador e fez referência à saída de Edílson do Flamengo. A discussão ficou mais acalorada e terminou com um empurrão. Evaristo caiu durante a confusão.

“O Evaristo começou a falar um monte de groselha: ‘você é jogador ou bandido? Foi uma brincadeira? Por isso você foi embora do Flamengo, porque é bandido’. Quando começamos a discutir, o presidente tentava acalmar, o Evaristo bateu no meu ombro. Pensei: ‘esse velho vai me dar um soco igual deu no Romário’. Quando me virei, já fui empurrando, e ele caiu”, contou.

Depois da confusão, Paulo Carneiro decidiu que Edílson não participaria da partida contra o São Paulo. Sem o atacante, o Vitória acabou derrotado por 4x0, no Barradão. Edílson só retornou aos treinamentos na terça-feira seguinte.

Anos depois do episódio, o ex-atacante reconheceu que a atitude foi inadequada e voltou a se desculpar publicamente com Evaristo de Macedo, que havia sido seu treinador também durante sua passagem pelo Corinthians.