Edina Alves apitará jogo de estreia da anfitriã Austrália na Copa

O duelo entre Austrália e Irlanda, da primeira rodada da Copa do Mundo feminina, será apitado por um quarteto de arbitragem brasileiro. A equipe escolhida é formada por Edina Alves (SP-Fifa) como árbitra de campo, auxiliada por Neuza Back (SP-Fifa) e Leila Cruz (GO-Fifa). Já o VAR ficará a cargo de Daiane Muniz (SP-Fifa).



A partida começa às 7h de Brasília, na quinta-feira (20), e será o segundo confronto do primeiro dia da competição. A Austrália é anfitriã do torneio junto da Nova Zelândia, que fará o jogo de abertura diante da Noruega, às 4h. Para Wilson Seneme, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, a escalação das brasileiras é uma prova da evolução da arbitragem nacional.