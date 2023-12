Afastado da presidência da CBF por ordem judicial, Ednaldo Rodrigues falou publicamente pela primeira vez desde que deixou o cargo, e garantiu que não vai mais ser candidato à presidência da entidade. "Tenho conversado muito com minha família e assumi um compromisso: meu tempo de disputas eleitorais acabou", disse Ednaldo, em entrevista para a revista Veja. A decisão de não participar da eleição foi comunicada no mesmo dia em que o Real Madrid anunciou a renovação do contrato do técnico Carlo Ancelotti . O italiano era cotado por membros da CBF para assumir o comando da Seleção Brasileira.

Afirmando ter uma espécie de acordo para que Ancelotti assumisse o Brasil a partir da metade do próximo ano - quando o contrato dele se encerraria no Real Madrid -, Ednaldo escolheu Fernando Diniz como técnico interino da Seleção. O treinador não vive bom momento e vem de derrotas nas Eliminatórias. Não se sabe se Diniz continuará no cargo.

"Confio na Justiça e nos órgãos do esporte. Se a validade do TAC for reconhecida, buscarei diálogo com todos os atores para fazer as mudanças necessárias, até a eleição em 2025, da qual não participarei. A FIFA e a CONMEBOL já deixaram claro o risco de suspensão da seleção e dos clubes de qualquer atividade internacional, como inclusive aconteceu com outros países. Espero sinceramente que a situação não chegue a este ponto. Seria muito triste, não só para todos os jogadores e torcedores do Brasil, mas para toda comunidade que gira em torno do futebol e depende dele para viver", completou o presidente afastado.