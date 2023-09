Edson Lucas, Dionísio e a boa fase do CRB; confira as declarações do técnico do Vitória e a possível escalação do time

Léo Condé, técnico do Vitória. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Às vésperas do jogo contra o CRB, o técnico Léo Condé, como de costume, não deu pistas sobre a escalação do Vitória para o confronto da 27ª rodada da Série B do Brasileiro. Em entrevista coletiva concedida na tarde desta sexta-feira (8), o comandante rubro-negro garantiu que o time está pronto para o jogo das 18h de domingo (10), no estádio Rei Pelé, em Maceió, e elogiou a campanha que o adversário vem fazendo no segundo turno.



“Realmente o CRB vem fazendo um bom trabalho de recuperação, uma equipe que investiu bastante, tem bons jogadores. O Daniel (Paulista, técnico) realmente tem conseguido extrair bastante desse elenco. Nossa expectativa é para mais um jogo difícil, mas estamos preparados para fazer uma boa partida”, projetou Léo Condé.

O CRB é dono da quarta melhor campanha do segundo turno, com 14 pontos conquistados em sete jogos, à frente do Vitória, que aparece na sétima posição no ranking, com 12 somados.

Para o confronto com o CRB, Léo Condé não poderá contar com Felipe Vieira, Zeca e Giovanni Augusto, machucados, além de Matheus Trindade, que acumulou três cartões amarelos e está fora. Em compensação, Camutanga, Marco Antônio e Matheus Gonçalves estão à disposição após cumprirem suspensão.

A vaga na lateral esquerda fez com que o técnico fosse questionado sobre a possível utilização de Edson Lucas, última contratação feita pelo clube, que ainda não estreou com a camisa vermelha e preta.

“O Edson é um bom jogador que tem boas características ofensivas, cruzamento, passe, drible. O último terço dele é muito bom. A gente precisa lapidar, melhorar o aspecto defensivo. Com tempo a gente vai ajustar isso também. Uma pena que quando ele chegou sofreu uma lesão, nada grave. Mas agora já está treinando, está apto. A questão de iniciar ou não, vamos tomar a decisão mais próximo do jogo. Ele treinou e está em condições para jogar a partida”, disse Léo Condé. Marcelo e Matheusinho também são opções e este último deve ficar com a vaga.

Léo Condé também comentou sobre o volante Dionísio, que está à disposição pela primeira vez na temporada, após se recuperar de lesão e cirurgia no joelho. O treinador ainda vai esperar um pouco mais para relacioná-lo.

“Dionísio é um jogador que tem boa capacidade técnica, física, está retornando de uma lesão muito grave. Estamos tendo todo o cuidado para ele não se machucar novamente. Está fazendo quase todas as atividades, está muito próximo de ter uma oportunidade de pegar uma relação de início, e, quem sabe, um pouco mais para frente, ter a chance de começar uma partida”.

Com 49 pontos, o Vitória lidera a Série B do Brasileiro. O CRB é o 10º colocado, com 39. No primeiro turno, o Leão venceu o confronto, por 1x0, no Barradão.