Edson Lucas traça objetivos no Vitória: 'Acesso e título da Série B'

Edson Lucas, novo lateral-esquerdo do Vitória, em entrevista coletiva. Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Acesso à primeira divisão e título da Série B. Essas são as metas do recém-chegado Edson Lucas no Vitória. Último jogador registrado pelo Leão na segunda janela de transferências, o lateral-esquerdo foi apresentado nesta quinta-feira (10) e projetou um fim de ano repleto de conquistas para o clube.



"Meu objetivo é poder somar com o grupo e conseguir esse acesso que é tão pedido pela galera do Vitória. O segundo objetivo é ser campeão da Série B. Mas o mais importante é o acesso", disse, durante entrevista coletiva.

O jogador de 23 anos chega ao Vitória emprestado pelo Retrô, clube que o revelou em 2021. No currículo, há ainda passagens por CSA, Parauapebas (PA) e Murici (AL). No Azulão, aliás, ele foi companheiro de Osvaldo. Segundo Edson Lucas, o atacante teve parte importante na decisão de acertar com o rubro-negro.

"Sim, conversei com ele. Temos uma amizade desde o CSA, a gente foi muito próximo. Ele manteve contato comigo, informando que eu poderia vir para cá, que meu nome estava circulando por aqui. Ele falou que o grupo é muito bom, dedicado, e fico feliz por isso", revelou.

Questionado sobre sua postura em campo, o atleta afirmou ser mais ofensivo que defensivo. Também garantiu que pode atuar tanto na lateral esquerda quanto como ala - uma característica importante para a equipe comandada pelo técnico Léo Condé.

"Eu me acho muito ofensivo, tenho uma parte mais ofensiva na minha carreira. Mas, defensivamente, não deixo muito a desejar. Faço bem também (...) Já atuei na parte ofensiva, na linha da frente. Tanto como ala como lateral, faço bem as duas posições", afirmou Edson, que foi elogiado por Ítalo Rodrigues, diretor de futebol do Vitória.

"Tenho certeza que foi muito bem recebido por todos do clube, principalmente pelo elenco. Dando sequência ao planejamento que a gente vinha fazendo, um atleta jovem, com muito potencial, acreditamos muito nele. Pode vir a virar um ativo do clube. Aproveito para desejar uma boa sorte. Deus abençoe sua caminhada", falou Ítalo.

O jogador foi contratado para preencher uma lacuna deixada no Vitória após a lesão de Felipe Vieira. Para a lateral esquerda, Condé ainda conta com Marcelo, considerado substituto imediato, e Vicente, recuperado de lesão.

Edson Lucas disse estar fisicamente bem e se colocou à disposição para estrear no novo clube. A primeira chance pode ser neste domingo (13), quando o Vitória recebe o Ceará, pela 23ª rodada da Série B. O jogo está marcado para às 18h, no Barradão. "Vai depender do nosso treinador. Já estou pronto, à disposição dele", garantiu.

Confira outros trechos da entrevista coletiva de Edson Lucas:

Ninguém se firmou na lateral-esquerda



Me sinto pronto. Estava parado há 15 dias, só faltava um pouco de ritmo para poder conseguir jogar em alto nível de novo.

Bom momento do Vitória traz mais responsabilidade?