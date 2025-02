VEJA O RANKING

Efeito Neymar faz Corinthians bater novo recorde de público na Neo Química Arena

Clássico contra o Santos registrou 47.695 torcedores em Itaquera



Giuliana Mancini

Estadão

Publicado em 13 de fevereiro de 2025 às 13:25

Neymar foi titular do Santos em jogo contra o Corinthians na Neo Química Arena Crédito: Raul Baretta/Santos FC

A vitória do Corinthians sobre o Santos por 2x1, na última quarta-feira (12), quebrou um recorde: foi o maior público da Neo Química Arena em jogos do Timão até aqui. O estádio registrou 47.695 pagantes na partida - 48.169 presentes -, gerando uma renda bruta no valor de R$ 2.955.248,30. O número superou a bilheteria do primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, contra o São Paulo, em 2023. >

Além de ser um clássico, o duelo tinha outros dois atrativos: a estreia de Memphis Depay com a camisa 10 do Corinthians e a presença de Neymar pela primeira vez desde o retorno ao Peixe. O duelo contra o Santos teve um público pagante superior, inclusive, àquele da partida da National Football League (NFL) no estádio, que contou com 47.236 pessoas.>

Do Top 5 de maiores públicos da Neo Química Arena, apenas a partida desta quarta-feira ocorreu em uma fase inicial, em qualquer torneio. Os demais foram registrados em decisões e semifinais de Copa do Brasil, e na final do Paulistão de 2019.>

Antes do duelo, o Corinthians já previa uma grande demanda pelos ingressos, que sofreram um leve aumento para esta partida em específico - cerca de 6%, em relação ao comercializado nos demais jogos. O valor mínimo do bilhete para o clássico em Itaquera estava na faixa dos R$ 35,00 (preço com desconto para sócio), entrada para o setor norte. O ingresso mais caro foi estipulado em R$ 280,00 (valor cheio), acesso ao oeste inferior lateral da Neo Química Arena.>

"É sempre muito bom jogar nesse estádio, é a primeira vez que venho aqui com o Santos. A gente sabe da dificuldade de jogar aqui, conhece a torcida do Corinthians, uma das maiores do Brasil. Uma torcida que empurra, que não para. Respeito total por eles", disse Neymar, após a partida.>

Confira os maiores públicos pagantes da Neo Química Arena:>

Corinthians 2 x 1 Santos - 47.695 torcedores - Paulistão de 2025>

Corinthians 2 x 1 São Paulo - 46.517 torcedores - Copa do Brasil de 2023>

Corinthians 0 x 0 Flamengo - 46.486 torcedores - Copa do Brasil de 2022>

Corinthians 2 x 1 São Paulo - 46.481 torcedores - Paulistão de 2019>