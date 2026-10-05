DO CAMPO PARA AS URNAS

Eleições 2026: veja lista com o resultado dos 35 candidatos ligados ao esporte

Ex-técnico da Seleção, ídolos do futebol e campeã olímpica ficaram de fora; ex-lutador de MMA foi o mais votado entre os eleitos

Pedro Carreiro

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 16:22

Bobô garantiu a reeleição na Bahia, e Luxemburgo não conseguiu vaga no Senado Crédito: Reprodução/redes sociais

O esporte marcou presença nas urnas este ano. Em todo o país, nomes conhecidos de campos, quadras, piscinas e tatames tentaram migrar para a política, em disputas que foram de deputado estadual a governador. O saldo, porém, ficou longe de uma goleada: entre os 35 principais candidatos com trajetória esportiva, apenas cinco conquistaram mandato.

A derrota mais simbólica foi a de Vanderlei Luxemburgo. Com passagens pela Seleção Brasileira, Flamengo e Corinthians no currículo, o treinador terminou em sétimo lugar na corrida pelo Senado no Tocantins, com 4,11% dos votos.

Marcelinho Carioca, ídolo corintiano, também ficou pelo caminho na disputa por uma cadeira na Câmara Legislativa do Distrito Federal. No Rio de Janeiro, Edmundo não alcançou votos suficientes para chegar à Câmara dos Deputados, e no Piauí a campeã olímpica de judô Sarah Menezes teve o mesmo destino.

Do lado dos vencedores, Felipe Sertanejo, ex-lutador de MMA, foi o grande destaque: eleito deputado estadual em São Paulo com mais de 138 mil votos. Na Bahia, Bobô, grande ídolo do Bahia, foi reeleito deputado estadual após receber 70.893 votos. Outros nomes ligados ao esporte, como Danrlei, Luiz Lima e Rozenha,também conseguiram a reeleição.