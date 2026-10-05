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Eleições 2026: veja lista com o resultado dos 35 candidatos ligados ao esporte

Ex-técnico da Seleção, ídolos do futebol e campeã olímpica ficaram de fora; ex-lutador de MMA foi o mais votado entre os eleitos

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 16:22

Bobô garantiu a reeleição na Bahia, e Luxemburgo não conseguiu vaga no Senado
Bobô garantiu a reeleição na Bahia, e Luxemburgo não conseguiu vaga no Senado Crédito: Reprodução/redes sociais

O esporte marcou presença nas urnas este ano. Em todo o país, nomes conhecidos de campos, quadras, piscinas e tatames tentaram migrar para a política, em disputas que foram de deputado estadual a governador. O saldo, porém, ficou longe de uma goleada: entre os 35 principais candidatos com trajetória esportiva, apenas cinco conquistaram mandato.

A derrota mais simbólica foi a de Vanderlei Luxemburgo. Com passagens pela Seleção Brasileira, Flamengo e Corinthians no currículo, o treinador terminou em sétimo lugar na corrida pelo Senado no Tocantins, com 4,11% dos votos.

Marcelinho Carioca, ídolo corintiano, também ficou pelo caminho na disputa por uma cadeira na Câmara Legislativa do Distrito Federal. No Rio de Janeiro, Edmundo não alcançou votos suficientes para chegar à Câmara dos Deputados, e no Piauí a campeã olímpica de judô Sarah Menezes teve o mesmo destino.

Do lado dos vencedores, Felipe Sertanejo, ex-lutador de MMA, foi o grande destaque: eleito deputado estadual em São Paulo com mais de 138 mil votos. Na Bahia, Bobô, grande ídolo do Bahia, foi reeleito deputado estadual após receber 70.893 votos. Outros nomes ligados ao esporte, como Danrlei, Luiz Lima e Rozenha,também conseguiram a reeleição.

Veja o resultado de cada candidato ligado ao esporte nas eleições 2026

Amazonas | Rozenha (presidente da Federação Amazonense) – Deputado estadual – PSD – 62.201 votos – REELEITO por Divulgação
Bahia | Marcone Amaral (ex-zagueiro do Vitória e ex-prefeito de Itajuípe) – Deputado estadual – PSD – 8.159 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Bahia | Bobô (ídolo do Bahia, campeão brasileiro em 1988) – Deputado estadual – PCdoB – 70.898 votos – REELEITO por Reprodução
Distrito Federal | Washington Coração Valente (ex-atacante de Fluminense, Athletico-PR, São Paulo e Seleção Brasileira) – Deputado federal – MDB – 7.503 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Distrito Federal | Marcelinho Carioca (ídolo do Corinthians) – Deputado distrital – Republicanos – 2.494 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Distrito Federal | Leila do Vôlei (ex-jogadora da Seleção Brasileira de vôlei) – Senado – PDT – 686.340 votos – NÃO REELEITA por Pedro França/Agência Senado
Mato Grosso | Nelson Ferreira Júnior (ex-atleta do atletismo) – Senado – Agir – 5.563 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Minas Gerais | Alexandre Kalil (ex-presidente do Atlético-MG) – Governador – PDT – 403.466 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Minas Gerais | Maurício do Vôlei (ex-jogador de vôlei, campeão olímpico) – Deputado federal – PL – 16.122 votos – NÃO REELEITO por FIVB
Minas Gerais | Sérgio Santos Rodrigues (ex-dirigente do Cruzeiro) – Deputado federal – PRD – 20.279 votos – NÃO ELEITO por Gustavo Aleixo/Cruzeiro
Minas Gerais | João Leite (ex-goleiro do Atlético-MG) – Deputado federal – PSDB – 12.771 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Pará | Alberto Maia (ex-presidente do Paysandu) – Deputado estadual – PSD – 2.055 votos – NÃO ELEITO por Luís Totti/Paysandu
Pará | Tonhão do Leão (dirigente do Remo) – Deputado estadual – MDB – 1.576 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Paraná | Dani Pato (ex-jogadora de futebol com passagem pelo Santos) – Deputada estadual – MDB – 4.154 votos – NÃO ELEITA por Pedro Ernesto Guerra Azevedo / Santos
Paraná | Perdigão (ex-meia de Paraná Clube e Internacional, campeão mundial pelo Inter) – Deputado estadual – Rede – 1.646 votos – NÃO ELEITO por Reprodução
Paraná | Henrique Dias (ex-atacante do Coritiba) – Deputado federal – PSDB – 321 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Pernambuco | Flávio Caça Rato (ex-atacante do Santa Cruz) – Deputado federal – MDB – 5.062 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Piauí | Sarah Menezes (ex-judoca, campeã olímpica em 2012) – Deputada federal – MDB – 10.516 votos – NÃO ELEITA por Divulgação/COB
Rio de Janeiro | Edmundo (ídolo do Vasco, com passagens por Palmeiras e Seleção Brasileira) – Deputado federal – PSDB – 35.725 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Rio de Janeiro | Marcos Braz (ex-dirigente do Flamengo) – Deputado federal – PSDB – 18.305 votos – NÃO ELEITO por Alexandre Vidal/Flamengo
Rio de Janeiro | Luiz Lima (ex-nadador) – Deputado federal – Novo – 79.249 votos – REELEITO por Reprodução
Rio de Janeiro | Eduardo Bandeira de Mello (ex-presidente do Flamengo) – Deputado federal – PV – 37.535 votos – NÃO REELEITO por Divulgação
Rio de Janeiro | Donizete Pantera (ex-atacante do Botafogo) – Deputado estadual – PL – 4.884 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
Rio Grande do Sul | Danrlei (ex-goleiro e ídolo do Grêmio) – Deputado federal – PSD – 105.079 votos – REELEITO por Divulgação
Rio Grande do Sul | Cleo Hickmann (ex-meia-atacante de Internacional, Palmeiras, Flamengo e Sport) – Deputado federal – PDT – 412 votos – NÃO ELEITO por Reprodução
São Paulo | Luis Fabiano (ídolo do São Paulo e ex-atacante da Seleção Brasileira) – Deputado federal – MDB – 9.613 votos – NÃO ELEITO por Reprodução/Youtube
São Paulo | Alexandre Finazzi (ex-atacante de Corinthians, Fortaleza, Ponte Preta e Goiás) – Deputado federal – MDB – 1.069 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
São Paulo | Douglas Viegas (ex-jogador de basquete) – Deputado federal – Podemos – 26.579 votos – NÃO ELEITO por Reprodução
São Paulo | Débora Rodrigues (pilota de automobilismo) – Deputada federal – PSD – 891 votos – NÃO ELEITA por Divulgação
São Paulo | Dinei (ex-atacante do Corinthians) – Deputado estadual – Avante – 6.338 votos – NÃO ELEITO por Divulgação
São Paulo | Goleiro Sérgio (ex-goleiro do Palmeiras, campeão da Libertadores de 1999) – Deputado estadual – Solidariedade – 9.565 votos – NÃO ELEITO por Reprodução
São Paulo | Altobeli Silva (ex-atleta do atletismo, olímpico na Rio 2016) – Deputado estadual – União – 5.192 votos – NÃO ELEITO por Wander Roberto/COB
São Paulo | Felipe Sertanejo (ex-lutador de MMA) – Deputado estadual – PL – 138.277 votos – ELEITO por Divulgação/UFC
São Paulo | Felipe Franco (fisiculturista) – Deputado estadual – União – 59.518 votos – NÃO REELEITO por Divulgação
Tocantins | Vanderlei Luxemburgo (ex-técnico da Seleção Brasileira) – Senado – Podemos – 67.987 votos (4,11%, 7º lugar) – NÃO ELEITO por Divulgação
1 de 35
Amazonas | Rozenha (presidente da Federação Amazonense) – Deputado estadual – PSD – 62.201 votos – REELEITO por Divulgação

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