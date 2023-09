Elenco do Bahia ganha três dias de folga após empate com Vasco

Everaldo em treino do Bahia: elenco só volta aos trabalhos na quinta-feira (7). Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O elenco do Bahia ganhou um longo descanso após o empate com o Vasco, no último domingo (3), em casa. Os jogadores foram liberados para três dias de folga em sequência, na segunda, terça e quarta, e só se reapresentam na quinta-feira (7), pela tarde.



Na volta, será iniciada a preparação para enfrentar o Coritiba, em partida válida pela 23ª rodada da Série A. O jogo acontecerá uma semana depois, no dia 14, às 20h, fora de casa.



O tempo maior entre as partidas se deve à Data Fifa, com confrontos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Desta forma, o Esquadrão tem 10 dias livres no calendário.

Nesta semana, serão três dias de folga e três de trabalhos. Os treinos retornam no CT Evaristo de Macedo na quinta-feira (7), pela tarde, e seguem na sexta e no sábado, ambos pela manhã. Vale citar que a programação da próxima semana ainda não foi divulgada. Portanto, não está claro se o elenco ganhará mais folgas até o duelo contra o Coritiba.

A estratégia é semelhante à programação adotada pelo Bahia em junho, na última Data Fifa. Na época, o Esquadrão vinha de um empate por 2x2 com o Cruzeiro na Arena Fonte Nova e optou por dar o mesmo período de pausa ao elenco antes de retomar os trabalhos, de olho no duelo com o Palmeiras.

Na época, os 10 dias livres foram divididos da seguinte forma: três folgas em sequência, três dias de treinamentos, nova folga e mais três dias de preparação. O misto de descanso e trabalhos parece ter funcionado, já que, na retomada do Brasileirão, o Bahia ganhou do Palmeiras por 1x0, em casa.

Dessa vez, porém, o jogo pós-Data-Fifa será fora de casa, no estádio Couto Pereira. E, até aqui, o desempenho do Bahia como visitante tem sido uma pedra no sapato. A equipe do técnico Renato Paiva tem apenas uma vitória em 11 jogos, com ainda sete derrotas e três empates.

Um dos objetivos neste período de pausa entre jogos é focar em recuperar os atletas que estão no departamento médico. O lateral-direito André, o zagueiro David Duarte e o meia Cauly estão em tratamento por lesões.

Para enfrentar o Coritiba, Renato Paiva terá à disposição o meia Yago Felipe, que cumpriu suspensão no 1x1 com o Vasco. Por outro lado, o zagueiro Vitor Hugo recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora do jogo. A tendência é que o substituto seja Gabriel Xavier.