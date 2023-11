Elenco do Bahia se reapresenta e inicia preparação para pegar o São Paulo

Bahia iniciou preparação para enfrentar o São Paulo. Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Dois dias depois de golear o Corinthians por 5x1, fora de casa, o elenco do Bahia se reapresentou na manhã deste domingo (26) e iniciou a preparação para enfrentar o São Paulo. O Esquadrão receberá o rival na Arena Fonte Nova na próxima quarta-feira (29), às 20h, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os jogadores começaram o dia no CT Evaristo de Macedo com ativação na academia, fazendo exercícios aeróbicos e de força. Depois, foram ao gramado, onde iniciaram os trabalhos com bola.

O técnico Rogério Ceni orientou um treino em campo reduzido misturando os times, com foco na troca de passes e movimentação. Os atletas que atuaram mais de 45 minutos contra o Corinthians fizeram apenas a primeira parte do treinamento. Houve ainda um trabalho complementar de finalizações com alguns jogadores.

Para enfrentar o São Paulo, Ceni vai contar com os retornos do atacante Everaldo e do zagueiro David Duarte, que cumpriram suspensão na última partida.