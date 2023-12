Em AGE, sócios do Vitória aprovam adequações no estatuto

Sócios do Leão aprovaram adequações no estatuto do clube. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada neste sábado (2), os sócios do Vitória aprovaram adequações no estatuto do clube. A reunião foi realizada na Toca do Leão.



Entre as modificações realizadas estão o fim de conflito de competências entre órgãos e a possibilidade de convocação de Assembleia Geral pelo Conselho Gestor. O texto anterior, aprovado em 2022, previa a convocação apenas em caso de emergência.



As mudanças foram aprovadas por 117 dos 193 participantes,o que representa 60% do total.

Confira os pontos alterados no estatuto do Vitória:

1 - Os membros dos órgãos do Vitória que praticarem atos ilícitos, de gestão irregular ou temerária, serão penalizados, cumulativamente, com perda do cargo ou função, suspensão dos direitos sociais por sete anos e inelegibilidade pelo prazo dos sete anos seguintes, para exercício de quaisquer cargos diretivos no Vitória.

2 - A Assembleia Geral Extraordinária para eleger e empossar o sucessor do presidente do Conselho Gestor que não tenha cumprido 4/6 do mandato, em decorrência de renúncia, destituição, morte ou impedimento definitivo, deverá ser convocada nas 48 subsequentes ao evento e realizar-se-á em até 30 dias corridos após a convocação.

3 - O Conselho Gestor poderá remanejar entre as rubricas do orçamento, por atividade esportiva ou econômica, excessos de até 20%, desde que existam receitas suficientes para realizá-las, sob comunicação prévia ao Conselho Fiscal.

4 - O Vitória poderá adotar processos de auditoria interna e externa, devendo, para realização da auditoria externa, ser contratada empresa de auditoria independente de comprovada experiência e reputação ilibada.

5 - Os ex-dirigentes do Vitória cujas contas tenham sido rejeitadas por irregularidade insanável ou que tenham praticado atos enquadrados como gestão irregular ou temerária, previstos em lei, por decisão irrecorrível do órgão competente, com impedimento mínimo por sete anos a partir da decisão.

6 - O patrimônio imobiliário não poderá ser dividido, acrescido, alienado, gravado ou permutado sem prévia aprovação do Conselho Deliberativo, salvo nos casos de ordens judiciais.

7 - O sócio que for punido com a penalidade de exclusão somente poderá ser readmitido após decorridos 7 (sete) anos da decisão definitiva da pena.

8 - Os presidentes e vice-presidentes dos órgãos do Vitória têm direito a obter licença, durante o período do mandato, pelo prazo máximo de 90 (noventa) dias, devendo, no entanto, quando não se tratar de afastamento por motivo de força maior, submeter o pedido a análise prévia pelo Conselho Deliberativo, quando, no mesmo período, encontrarem-se, também, afastados seus sucessores imediatos, para que o clube não venha a ficar sem representação.

9 - Na ausência do presidente do Conselho Deliberativo, a Assembleia Geral será aberta e presidida sucessivamente pelo seu 1º vice-presidente, pelo seu 2º vice-presidente, pelo presidente do Conselho Fiscal e pelo sócio com maior tempo de associação do Conselho Deliberativo.