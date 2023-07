Em busca de reação, Bahia encara o Athletico-PR fora de casa

A Copa do Brasil ficou no passado, e o Bahia agora pensa somente no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o tricolor enfrenta o Athletico-PR, na Ligga Arena, em Curitiba, às 18h30, pela 15ª rodada. O time vai em busca de recuperação na capital paranaense.



A fase é ruim no Brasileirão. Com apenas três vitórias em 14 jogos, o Esquadrão está à beira da zona de rebaixamento, em 16º lugar, com 13 pontos. O Goiás, primeiro time dentro do Z4, tem 11.