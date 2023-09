Ba-Vi decide o Campeonato Baiano feminino pela primeira vez. Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

A rivalidade entre Bahia e Vitória ganhará um episódio inédito. Neste domingo (24), os dois principais clubes baianos decidem pela primeira vez o Campeonato Baiano feminino. O jogo de ida será às 16h, no Barradão.



O ingresso para a partida é 1 kg de alimento não perecível. Apenas a torcida do Vitória terá acesso ao estádio. O confronto terá transmissão ao vivo da TVE e da TV Vitória, no Youtube. A volta está marcada para o domingo (1º), em Pituaçu, com mando de campo do Bahia.

Essa será apenas a terceira vez que tricolores e rubro-negras se enfrentam em mata-mata. O retrospecto neste cenário está empatado, já que as Leoas levaram a melhor na semifinal do estadual de 2014. No ano passado, as Mulheres de Aço deram o troco e eliminaram as adversárias antes de pegar o Doce Mel na final.

O Bahia, aliás, chega na decisão como o grande favorito e disposto a fazer história. O Esquadrão foi o time de melhor campanha na primeira fase e tem 100% de aproveitamento.

A equipe também tem o melhor ataque - marcou 63 gols em nove partidas (média de sete por jogo) -, e a defesa menos vazada com apenas três gols sofridos.

Atual tricampeão estadual, o tricolor tenta um inédito tetra. O clube, aliás, é o segundo maior vencedor da competição. Com seis títulos, fica atrás apenas do São Francisco, que soma 14.

Apesar do cenário favorável, a atacante Nathane prega pés no chão para o time construir um bom resultado no jogo da ida. Esse ano, o Bahia levou a melhor sobre o Vitória na primeira fase, quando venceu por 2x1, em Pituaçu.

"Favoritismo está para os dois lados, é um clássico, final. A gente espera pouco de finais e clássicos. Os dois lados podem colocar o favoritismo nas costas porque acho que vai ser um grande jogo”, disse.

Na primeira partida da final, o Bahia terá o desfalque da artilheira do Baianão. Autora de 13 gols, a atacante Yenny Acuña foi convocada pela seleção do Chile e não está à disposição do técnico Igor Morena.

EM BUSCA DO TRI

De volta à final do estadual depois de quatro anos, o Vitória luta para conquistar o terceiro título do Baianão. A equipe foi campeã nas edições de 2016 e 2018.

Para alcançar a façanha, as Leoas terão que fazer o que ninguém conseguiu na competição: vencer o Bahia. As rubro-negras contam com o fator casa como trunfo para construir vantagem no primeiro jogo.

O Vitória está invicto no Barradão no Campeonato Baiano. Na primeira fase o time venceu três das quatro partidas em casa. Já na semifinal, bateu o Astro por 1x0 e forçou a decisão nos pênaltis.