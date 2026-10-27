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Em crise, Coritiba demite Fernando Seabra antes de enfrentar o Vitória

Fernando Seabra caiu um dia após derrota para o Grêmio; Coxa recebe o Leão no sábado (31), no Couto Pereira

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 18:26

Fernando Seabra não é mais o técnico do Coritiba
Fernando Seabra não é mais o técnico do Coritiba Crédito: JP Pacheco/Coritiba

O Vitória vai encontrar um adversário em plena turbulência na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira (27), o Coritiba anunciou a demissão do técnico Fernando Seabra. A decisão veio um dia depois da derrota por 1x0 para o Grêmio, na segunda-feira (26), no Couto Pereira, pela 32ª rodada. O Coxa recebe o Leão no sábado (31), às 16h, no mesmo estádio, pela 33ª rodada.

Seabra foi o 20º treinador demitido nesta edição do Brasileirão. Integrantes da comissão técnica de Seabra, os auxiliares Álvaro Martins e Vinicius Rovaris também deixam o Coritiba. Até a chegada de um substituto, o time será comandado pelos auxiliares permanentes Guilherme Bossle, o Guila e Reginaldo Nascimento.

Times com maior probabilidade de rebaixamento para Série B, de acordo com a UFMG

Chapecoense - 99,98% por Reprodução
Remo - 99,58% por Reprodução
Corinthians - 66% por Reprodução
Grêmio - 61,6% por Reprodução
Inter - 38,5% por Reprodução
Mirassol - 14,6% por Reprodução
Vitória - 6,4% por Reprodução
Coritiba - 6,2%% por Reprodução
Vasco - 4,1% por Reprodução
Botafogo - 2,6% por Reprodução
Red Bull Bragantino - 0,27% por Reprodução
São Paulo - 0,008% por Reprodução
Santos - 0% por Reprodução
Atlético-MG - 0% por Reprodução
Cruzeiro - 0% por Reprodução
Bahia - 0% por Reprodução
Fluminense - 0% por Reprodução
Athletico - 0% por Reprodução
Palmeiras - 0% por Reprodução
Flamengo - 0% por Reprodução
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Chapecoense - 99,98% por Reprodução

Sequência negativa derrubou o técnico

Seabra, de 49 anos, chegou ao Coritiba em dezembro de 2025, como aposta do clube para o retorno à Série A após o título da Série B. O início foi promissor: no primeiro semestre, o Coxa chegou a figurar entre os candidatos a uma vaga na Libertadores. O rendimento, porém, caiu no segundo turno.

A derrota para o Grêmio ampliou a sequência para sete jogos sem vitória no Brasileirão. Nesse período, a equipe marcou apenas cinco gols e sofreu 17. Em 41 partidas no comando do time, Seabra somou 13 vitórias, 13 empates e 15 derrotas, um aproveitamento de 42,28%.

A queda acendeu o alerta na tabela. Com 39 pontos, o Coritiba ocupa a 12ª colocação, cinco à frente do Grêmio, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, e um à frente do Leão da Barra, que está na 13ª colocação e trata o duelo como um confronto direto.

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Tags:

Vitória Campeonato Brasileiro Coritiba

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