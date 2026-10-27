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Em crise, Coritiba demite Fernando Seabra antes de enfrentar o Vitória

Fernando Seabra caiu um dia após derrota para o Grêmio; Coxa recebe o Leão no sábado (31), no Couto Pereira

Pedro Carreiro

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 18:26

Fernando Seabra não é mais o técnico do Coritiba Crédito: JP Pacheco/Coritiba

O Vitória vai encontrar um adversário em plena turbulência na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira (27), o Coritiba anunciou a demissão do técnico Fernando Seabra. A decisão veio um dia depois da derrota por 1x0 para o Grêmio, na segunda-feira (26), no Couto Pereira, pela 32ª rodada. O Coxa recebe o Leão no sábado (31), às 16h, no mesmo estádio, pela 33ª rodada.

Seabra foi o 20º treinador demitido nesta edição do Brasileirão. Integrantes da comissão técnica de Seabra, os auxiliares Álvaro Martins e Vinicius Rovaris também deixam o Coritiba. Até a chegada de um substituto, o time será comandado pelos auxiliares permanentes Guilherme Bossle, o Guila e Reginaldo Nascimento.

Times com maior probabilidade de rebaixamento para Série B, de acordo com a UFMG 1 de 20

Sequência negativa derrubou o técnico

Seabra, de 49 anos, chegou ao Coritiba em dezembro de 2025, como aposta do clube para o retorno à Série A após o título da Série B. O início foi promissor: no primeiro semestre, o Coxa chegou a figurar entre os candidatos a uma vaga na Libertadores. O rendimento, porém, caiu no segundo turno.

A derrota para o Grêmio ampliou a sequência para sete jogos sem vitória no Brasileirão. Nesse período, a equipe marcou apenas cinco gols e sofreu 17. Em 41 partidas no comando do time, Seabra somou 13 vitórias, 13 empates e 15 derrotas, um aproveitamento de 42,28%.