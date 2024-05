PLACAR ELÁSTICO

Em duelo interrompido pela chuva, Palmeiras goleia o Bahia por 6x0 pelo Brasileirão sub-20

Partida foi retomada nesta quarta-feira (22), no estádio de Pituaçu

Da Redação

Publicado em 22 de maio de 2024 às 16:34

Palmeiras goleou o Bahia pelo Campeonato Brasileiro sub-20 Crédito: Jhony Pinho/ Palmeiras

Após ter sido interrompido por conta da forte chuva que caiu em Salvador na terça-feira (21), a partida entre Bahia e Palmeiras, pelo Brasileirão sub-20, foi retomada na tarde desta quarta-feira (22), e terminou com triunfo elástico do time paulista por 6x0, no estádio de Pituaçu.

Por conta da paralisação, o confronto foi iniciado a partir dos 27 minutos, e com placar de 1x0 para o Palmeiras. Com o gramado seco, o alviverde aproveitou para ampliar e passou o carro sobre o tricolor. Aos 35 minutos, o centroavante Thalys, que havia marcado na terça-feira, recebeu livre dentro da área e fez o segundo gol.

Sem conseguir pressionar o Palmeiras, o Bahia foi novamente castigado. Aos 45 minutos da primeira etapa, Thalys ajeitou de cabeça e Allan tocou na saída do goleiro Pedro para fazer o terceiro do clube paulista.

No segundo tempo, o Palmeiras transformou a vitória em goleada. Aos nove minutos, Arthur tabelou com Patrick, ganhou da marcação do Bahia, e rolou para Allan balançar as redes pela segunda vez.

Atordoado, o Esquadrãozinho virou presa fácil e apenas quatro minutos depois, Thalys recebeu mais um bom passe dentro da área e fez o quinto gol palmeirense. O sexto saiu aos 33 minutos, com Luighi.