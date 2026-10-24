Em jogo com dilúvio e expulsão de Neymar, Bahia leva gol nos acréscimos e empata com o Santos

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Pedro Carreiro
Publicado em 24 de outubro de 2026 às 23:23
Em um jogo marcado pela forte chuva, que deixou o gramado encharcado, e pela expulsão de Neymar após desentendimento com Rodrigo Nestor, o Bahia sofreu um gol nos acréscimos e empatou por 1x1 com o Santos na noite deste sábado (24), na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após uma partida que teve um pouco de tudo, o Esquadrão esteve perto de conquistar um grande triunfo na Vila, algo que não acontece há 14 anos, mas viu tudo ir por água abaixo praticamente no último lance.
O duelo começou eletrizante, com as duas equipes criando chance atrás de chance. O cenário mudou por volta dos 20 minutos, quando começou a cair um toró sobre a Vila. Com o gramado alagado, o jogo perdeu qualidade e ficou truncado e brigado, mas o Bahia contou com o talento de Juba para ir ao intervalo em vantagem.
Antes mesmo do início do segundo tempo, Neymar, que já havia se estranhado com Nestor na etapa inicial, foi expulso ao ir falar com o adversário cobrindo a boca. Com um jogador a mais e diante das condições do gramado, o Esquadrão administrou a vantagem sem grandes sustos durante quase toda a etapa final. Já nos acréscimos, porém, Luan Peres aproveitou cobrança de escanteio e decretou o empate.
Com o ponto conquistado, o Bahia chegou aos 50 e segue na 7ª colocação, quatro pontos atrás do Athletico-PR, que fecha o G-4. Agora, o Tricolor terá outro adversário paulista pela frente: encara o São Paulo na próxima quarta-feira (28), às 21h30, na Arena Fonte Nova, pela 33ª rodada.
O começo de jogo na Vila Belmiro foi muito intenso. Os donos da casa quase marcaram com apenas nove segundos: após jogada ensaiada na saída de bola, Coutinho apareceu livre na grande área e bateu rasteiro, obrigando Ronaldo a defender com os pés. A resposta tricolor veio antes mesmo de completado o primeiro minuto de jogo. Em bom contra-ataque pelo lado esquerdo, a bola sobrou para Erick Pulga, que chutou da entrada da área e parou na defesa santista.
Além de movimentada, a partida também teve polêmica logo cedo. Na sequência da finalização rebatida, Pulga foi claramente derrubado dentro da área por Coutinho, mas a arbitragem nada marcou. Pouco depois, Coutinho chegou a balançar as redes para o Santos desviando cobrança de escanteio de Neymar na primeira trave, mas o gol foi anulado porque o assistente apontou que a bola havia saído pela linha de fundo na cobrança.
Os minutos passavam e o jogo seguia lá e cá. Aos 11, Erick Pulga perdeu um gol incrível. Após cruzamento de Erick, Alejo tentou desviar de letra, e a bola sobrou limpa para Pulga, que entrava pela segunda trave. Ele, porém, pegou de canela, a bola ganhou um efeito estranho e foi para fora, com o gol vazio. Logo depois, foi a vez do Santos assustar: Gabriel recebeu lançamento em velocidade, driblou Ronaldo, mas finalizou cruzado, longe do gol desguarnecido.
Por volta dos 20 minutos, um dilúvio começou a cair sobre a Vila Belmiro e mudou completamente a cara do jogo. Antes do gramado ficar totalmente encharcado, o Santos ainda criou mais uma boa chance, com Gabigol recebendo grande passe de Neymar e batendo cruzado para a defesa de Ronaldo. A partir daí, várias poças se formaram pelo campo, e o que era uma partida aberta passou a lembrar mais um jogo de polo aquático. A bola não rolava direito, e os jogadores tinham muita dificuldade para trocar passes e conduzir.
Quem melhor se adaptou às condições adversas foi o Esquadrão. Aos 30 minutos, após bola alçada na área, o goleiro Diógenes saiu mal para fazer o corte, e a bola sobrou para Erick, que cabeceou em direção ao gol vazio. Só não foi gol porque Luan Peres salvou em cima da linha. Na sequência, o jogo ficou alguns minutos paralisado por causa de uma confusão generalizada, iniciada depois que Neymar, ao sofrer falta de Nestor, arremessou a bola no adversário.
A briga, no entanto, não tirou a concentração do Bahia, que abriu o placar pouco depois do reinício. Aos 37 minutos, Marcos Victor roubou a bola de Neymar e cruzou. A defesa santista afastou mal, a bola parou em uma poça e ficou à feição para Juba, que, da entrada da área, acertou um belo chute cruzado para fazer 1x0.
Na reta final da primeira etapa, pouca coisa aconteceu. Com o campo em condições basicamente impraticáveis, a partida virou uma grande disputa física, com os jogadores brigando entre si e contra o próprio gramado.
As fortes emoções voltaram antes mesmo da bola rolar novamente. Durante o intervalo estendido de 25 minutos, enquanto os jogadores aguardavam no gramado a equipe do estádio retirar o excesso de água com rodos, Neymar foi na direção de Nestor e falou com ele cobrindo a boca.
O camisa 11 do Bahia sinalizou a atitude do camisa 10 santista ao árbitro, que foi ao VAR revisar o lance e voltou com o cartão vermelho para Neymar. Revoltado, o atacante ainda foi atrás de Nestor para tirar satisfação antes de deixar o campo transtornado.
Com um jogador a mais e o gramado dificultando a prática do futebol, o Esquadrão vivia uma situação muito confortável. Nos primeiros minutos da etapa final, porém, o Santos apostou nos lançamentos e chegou a criar algumas chances com Gabigol. Atrapalhado pelas condições do campo, o atacante apareceu em boa posição em duas ocasiões, mas finalizou fraco nas duas, facilitando as defesas de Ronaldo.
Rogério Ceni rapidamente entendeu a dinâmica do jogo. Sacou Kanu e Acevedo, que estava amarelado, para as entradas de Marcos Moreno e Michel Araújo, e recuou as linhas para neutralizar os lançamentos. A partir daí, o Tricolor passou a sofrer muito pouco, mas também abdicou de jogar mesmo tendo superioridade numérica.
O Santos então passou a recorrer às bolas alçadas na área para driblar as condições do gramado, mas a defesa baiana se comportou muito bem até praticamente o apito final. Aos 47 minutos, no entanto, Rollheiser cobrou escanteio, Luan Peres subiu sozinho e cabeceou no canto, sem chances para Ronaldo. O gol jogou água no chope do Esquadrão, que volta para Salvador com apenas um pontinho na bagagem.
Santos 1x1 Bahia - 32ª rodada do Campeonato Brasileiro
Santos: Diógenes; Rodinei (Caballero), João Alencar, Luan Peres e Barreal (Rafael Gonzaga); Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo (João Schmidt) e Philippe Coutinho (Rony); Neymar, Gabigol e Everton Cebolinha (Rollheiser). Técnico: Cuca.
Bahia: Ronaldo; Marcos Victor (Zé Guilherme), David Duarte, Kanu (Marco Moreno) e Luciano Juba; Nicolás Acevedo (Michel Araújo), Erick e Rodrigo Nestor (Wendel); Kike Olivera, Alejo Véliz e Erick Pulga (Ruan Pablo). Técnico: Rogério Ceni.
Local: Vila Belmiro, Santos (SP)
Público: 14.656 torcedores
Renda: R$500.270,00
Gols: Luciano Juba, aos 37 minutos do primeiro tempo, e Luan Peres, aos 47 minutos do segundo tempo.
Cartões amarelos: João Schmidt (Santos); Acevedo e Kanu (Bahia)
Cartão vermelho: Neymar (Santos)
Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF).
Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Acácio Menezes Leão (PA)
Quarto árbitro: Tarcísio Nascimento Matos (TO)