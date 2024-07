TUDO IGUAL

Em jogo de dois tempos distintos, Bahia empata com o Botafogo pela ida das oitavas da Copa do Brasil

O Bahia largou com um empate fora de casa no jogo de ida do duelo pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Na noite desta terça-feira (30), o Esquadrão fez um bom primeiro tempo contra o Botafogo, viu o time alvinegro impor seu ritmo na segunda etapa, e ficou no 1x1, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.