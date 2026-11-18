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Miro Palma
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 23:32
Em uma partida de pouca inspiração ofensiva, o Bahia só empatou em 0x0 com o desesperado Grêmio na noite desta quarta-feira (18), em Porto Alegre, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com dificuldades para construir jogadas e superar a marcação adversária, o Esquadrão teve atuação ‘sem fome’ e perdeu a chance de somar três pontos fora de casa.
Com o resultado, segue em 6º lugar, agora com 54 pontos. Na próxima rodada, o tricolor vai encarar o Coritiba, sábado (21), às 17h30, na Arena Fonte Nova. Até o fim do campeonato, o time ainda terá Botafogo (fora) e Atlético Mineiro (casa) pela frente.
O início da partida foi marcado pelo estudo entre as equipes, com os times encontrando dificuldades na troca de passes e na busca por espaços para construir as jogadas. O equilíbrio e a pouca criatividade se refletiram na demora para a primeira finalização do confronto, que só aconteceu aos 21 minutos. Amuzu arriscou um chute rasteiro de fora da área, e o goleiro Ronaldo se esticou para fazer a defesa no canto.
O Grêmio teve maior iniciativa ao longo da partida e conseguiu ocupar mais o campo de ataque, embora também encontrasse dificuldades para transformar a superioridade territorial em chances claras.
O Esquadrão, porém, teve duas boas oportunidades, ambas com participação de Erick Pulga. Na primeira, Jean Lucas participou da construção da jogada e encontrou o atacante, que finalizou por cima. Depois, Pulga ganhou uma dividida dentro da área e soltou o pé, mas parou em uma grande defesa de Weverton, na melhor chance da partida. Estava de bom tamanho para o primeiro tempo.
Grêmio x Bahia (19/11/2026) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
Na volta da chuveirada, o Bahia voltou com uma modificação que alterou o esquema tático. Acevedo sentiu lesão e deu lugar a Everton Ribeiro. O camisa 10 entrou com o objetivo de garantir mais posse de bola e, de quebra, deixar os companheiros em boas condições para finalizar.
Os gremistas, por sua vez, conseguiram explorar os espaços e chegaram a levar perigo em uma infiltração de Braithwaite, mas o atacante finalizou sem força, facilitando a defesa de Ronaldo. O Esquadrão também tentou responder com Erick Pulga, que arriscou de fora da área, mas teve o chute bloqueado pela defesa gaúcha.
Com o desejo conseguir mais velocidade, o treinador Rogério Ceni, então, colocou Ademir e Michel Araújo nos lugares de Rodrigo Nestor e Jean Lucas. Mesmo assim, os donos da casa, empurrados pela torcida, encontravam as melhores oportunidades. Em uma delas, Ronaldo defendeu o chute cruzado de Amuzu.
Depois dos 30 minutos, uma chance clara pra cada lado. Pelo lado azul, vermelho e branco, Michel Araújo fez fila e, na saída de Weverton, deu um toque por cima, só que a bola passou por cima do travessão. Na sequência, o Grêmio só não marcou graças ao goleiro Ronaldo, que defendeu o chute de Braithwaite. O time gaúcho ainda balançou a rede com o Wallace, mas ele estava em posição de impedimento e o tento foi anulado.
Dali pra frente, um jogo ‘louco’, com o Grêmio atacando desorganizado e o Bahia sem conseguir acertar no setor ofensivo. Na melhor chance, Michel Araújo tocou para Everton Ribeiro dentro da área, que finalizou à queima-roupa, fraco, para a defesa de Weverton.
Ficha técnica: Grêmio 0x0 Bahia - 35ª rodada da Série A do Brasileirão 2026
Grêmio: Weverton, Gustavo Martins, Balbuena (Krovinovic) e Wallace; João Pedro, Noriega (Danilo Barbosa), Dodi e Marlon; Pavón (Enamorado), Carlos Vinícius (Braithwaite) e Amuzu (Jovane Cabral). Técnico: Renato Gaúcho
Bahia: Ronaldo, Marcos Victor (Román Gómez), David Duarte, Kanu e Luciano Juba; Acevedo (Everton Ribeiro), Erick, Jean Lucas (Michel Araújo) e Rodrigo Nestor (Ademir); Erick Pulga (Caio Alexandre) e Alejo Véliz. Técnico: Rogério Ceni
Estádio: Arena Grêmio, em Porto Alegre
Cartão amarelo: João Pedro e Enamorado; Kanu e Alejo Véliz
Público: 48.531 pagantes
Renda: R$ 2.173.539,48
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES), auxiliado por Thiaggo Americano Labes (SC) e Douglas Pagung (ES)
VAR: Rafael Traci (SC)