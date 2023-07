Em jogo de 'seis pontos', Vitória recebe o Novorizontino no Barradão

Léo Gamalho durante treino na Toca do Leão. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O Vitória depende apenas das próprias forças para voltar ao G4 da Série B do Brasileiro. Se vencer o Novorizontino, o Leão retornará ao grupo de acesso, onde esteve nas 14 primeiras rodadas da competição, nove delas na liderança. A bola rola neste domingo (16), às 18h, no Barradão.



O rubro-negro é o 5º colocado na tabela de classificação, com 28 pontos, apenas dois a menos que o Novorizontino, que está na 4ª posição. Se vencer, o time comandado pelo técnico Léo Condé troca de lugar com o adversário paulista.

"O principal é que o campeonato não é feito com quatro ou cinco rodadas. É um campeonato de 38 rodadas. Temos um confronto direto nesta rodada, estamos apenas a dois pontos da zona de classificação e espero que a gente continue disputando nesse bloco de cima da competição para alcançar o acesso no final", projetou o comandante do Vitória.

Para se reabilitar no campeonato, o Vitória precisará bater o melhor visitante do torneio. O Novorizontino tem 66.7% de aproveitamento fora de casa, após cinco triunfos, um empate e duas derrotas.

"O campeonato é longo, muito difícil. Este ano, mais do que as duas últimas (edições) que disputei, a gente vê, digamos, umas dez equipes em condições de brigar pelo acesso, e o Vitória nesse bolo aí. A gente tem mais uma oportunidade de disputar um jogo contra uma equipe próxima à zona de classificação e vamos procurar não desperdiçar a oportunidade", disse Léo Condé.

O jogo marca o reencontro do time com a torcida rubro-negra após duas derrotas longe de Salvador, ambas por 1x0, para o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e para o Vila Nova, no estádio OBA, em Goiânia. Os tropeços resultaram na saída do G4.

A última vez que o Vitória jogou no Barradão foi em 28 de junho, quando venceu o Sampaio Corrêa, por 2x1. Os gols de Welder e Wagner Leonardo foram os últimos comemorados pela torcida rubro-negra, já que o ataque passou em branco nos jogos como visitante.

O ataque não tem sido eficiente e a defesa foi vazada nos últimos seis jogos. Já faz um mês e meio que o Vitória passou uma partida inteira sem sofrer gol. Isso aconteceu na 10ª rodada, quando o rubro-negro bateu o Ituano por 3x0, no Barradão, em 2 de junho. De lá para cá, foram sete tentos amargados em seis partidas.

Diante disso, o técnico Léo Condé quer atenção especial à saída de bola adversária. "Ter atenção, principalmente na saída de bola. Gols que proporcionamos ao adversário. Temos trabalhado bastante a saída de bola, é algo que decide jogo. Futebol está muito nivelado, decidido em detalhes. Bola parada, erro de saída de bola, a gente tem que se atentar a isso sempre", pregou.

TIME

O Vitória segue desfalcado do volante Rodrigo Andrade, que se recupera de uma contusão na panturrilha.

"Rodrigo, mais uma vez, não pode jogar. Estamos procurando solução no elenco", contou o técnico Léo Condé. "Contra o Sampaio, o Rodrigo fez muito bem a função de primeiro volante, liberando mais o Gegê. Dudu jogou de primeiro na última partida, mas tem como característica jogar mais como segundo (volante), assim como o Jhonny (Lucas). A gente está avaliando dentro do elenco que, de repente, a gente possa trabalhar alguém ali para fazer a função".

Recém-contratado e já regularizado, o volante Jhonny Lucas é opção para o meio-campo, bem como Léo Gomes - além de Matheus Trindade e Pedro Bicalho, que não têm sido utilizados pelo treinador. Marco Antônio ainda se recupera de fratura em um dedo da mão. Diego Fumaça rescindiu contrato com o clube esta semana.

Capitão do time, Zeca continua fora em recuperação de lesão na coxa. Por isso, Ralian será mantido como titular da lateral direita.

"Railan, no meu entendimento, mesmo com a falta de ritmo de jogo, fez partida positiva contra o Vila Nova. Acredito que agora pode evoluir com mais ritmo de jogo e acredito que será ele que vai executar a função", afirmou Léo Condé.