VOANDO BAIXO

Em jogo movimentado, Bahia vence o Bragantino, chega a 10 jogos de invencibilidade e entra no G-4

Esquadrão saiu atrás do placar, mas reagiu e derrotou o Massa Bruta por 3x2

Pedro Carreiro

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 18:08

RB Bragantino x Bahia - 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Crédito: Letícia Mertins/ECB

Em um jogo movimentado, o Bahia saiu atrás, mas reagiu e venceu o RB Bragantino por 3x2 na tarde deste sábado (5), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Esquadrão chegou ao terceiro triunfo consecutivo, entrou momentaneamente no G-4 e alcançou dez partidas sem perder, estabelecendo a maior sequência invicta do clube na Série A na era dos pontos corridos.

Os donos da casa abriram o placar logo cedo, com Lucas Barbosa, mas o Bahia virou ainda no primeiro tempo. Luciano Juba, cobrando pênalti, e Alejo Véliz marcaram para o Tricolor. Antes do intervalo, porém, o Massa Bruta voltou a deixar tudo igual, graças a um gol contra de Mingo. Logo no início da segunda etapa, Erick recolocou o Esquadrão em vantagem. Depois disso, a equipe soube controlar o ritmo da partida e resistir à pressão dos donos da casa para garantir os três pontos.

Com o resultado, o Bahia chegou aos 43 pontos e está, ao menos momentaneamente, no G-4 do Brasileirão. Para terminar a rodada na zona de classificação direta para a Libertadores, o Esquadrão precisa torcer para que o Fluminense não vença o Vasco, no confronto marcado para as 21h deste sábado, no Maracanã.

Independentemente do resultado da partida no Rio de Janeiro, o Bahia terá mais de uma semana para se preparar para o próximo compromisso. O Tricolor volta a campo na segunda-feira (14), às 20h, quando recebe o Remo na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O JOGO

Sob um gramado encharcado por conta das fortes chuvas que atingiram Bragança Paulista antes da partida, o jogo começou com muita emoção justamente em razão das condições do terreno.

Com apenas quatro minutos, o meia Rodriguinho recuou uma bola atravessada no campo de defesa e, por causa do gramado molhado, quase pegou o goleiro Tiago Volpi desprevenido. O arqueiro precisou correr para dividir com Alejo e evitar que o centroavante tricolor chegasse primeiro à bola.

Apesar da quase lambança no início, o Massa Bruta rapidamente se adaptou ao gramado, ao qual já está acostumado a jogar, passou a pressionar e conseguiu abrir o placar. Aos 13 minutos, após uma triangulação do Bragantino na entrada da área tricolor, Lucas Barbosa recebeu um passe por cima de Wallace Yan e apareceu sozinho dentro da área para finalizar de primeira e superar Ronaldo.

Após sofrer o gol, o Bahia cresceu na partida. A equipe passou a dominar a posse de bola e criou boas chances para empatar, principalmente com Luciano Juba e Erick. Apesar da pressão tricolor, o Bragantino também encontrava espaços nos contra-ataques e quase ampliou em duas oportunidades.

Primeiro, Rodriguinho arriscou um chute venenoso da entrada da área e parou em boa defesa de Ronaldo. Depois, Fernando saiu cara a cara com o goleiro, mas desperdiçou uma chance incrível ao finalizar para fora.

Em um jogo aberto e de muita intensidade, porém, quem soube aproveitar melhor as oportunidades foi o Esquadrão, que virou a partida em apenas cinco minutos. Aos 33, após pênalti marcado por toque de mão de Juninho Capixaba em cruzamento de Kike, Luciano Juba bateu forte, no meio do gol, e deixou tudo igual.

Pouco depois, aos 38 minutos, o Bahia virou. Em cobrança de escanteio de Rodrigo Nestor, Alejo subiu sozinho e cabeceou para o fundo das redes, colocando o Esquadrão em vantagem.

Com o Bahia à frente do placar, a partida seguiu eletrizante na reta final do primeiro tempo. O Tricolor teve a chance de ampliar com Alejo, que ficou completamente livre de frente para o gol após um erro na saída de bola do Bragantino, mas finalizou em cima de Volpi.

Quem acabou levando a melhor antes do intervalo, porém, foi o Massa Bruta. Já nos acréscimos, Mingo marcou contra após Juninho Capixaba cabecear a bola em direção à pequena área, deixando novamente tudo igual.

No segundo tempo, a partida continuou em ritmo frenético, e o Bahia voltou a ficar à frente logo aos quatro minutos. Após mais uma cobrança de escanteio de Erick, o próprio Erick subiu sozinho e estufou as redes com uma forte cabeçada.

Poucos minutos depois, o Bragantino quase chegou ao empate novamente. Lucas Barbosa cabeceou e acertou a trave, e a bola ficou viva na pequena área até Mingo afastar antes que Fernando pudesse empurrá-la para o gol vazio.

Depois do início agitado da segunda etapa, o Bahia conseguiu esfriar um pouco mais a partida. Correndo atrás do resultado, o Bragantino passou a ter mais posse de bola, mas o Esquadrão se defendia bem, cedendo poucas chances claras aos donos da casa.

Ao mesmo tempo, o Tricolor ainda encontrava espaços para sair em velocidade e quase ampliou em um contra-ataque. Em uma jogada rápida, Pulga recebeu cruzamento de Kike, mas completou por cima do travessão.

Com o desgaste físico dos dois lados, a partida foi ficando cada vez mais concentrada no campo de defesa do Bahia. Na tentativa de buscar o empate, o Bragantino passou a apostar principalmente nas bolas aéreas, alçando sucessivos cruzamentos para dentro da área tricolor.