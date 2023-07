Daniel perdeu espaço no Bahia e pode voltar ao Fluminense. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

Em negociação para deixar o Bahia e defender o Fluminense, o meia Daniel pode desfalcar o tricolor na partida contra o Grêmio, nesta terça-feira (4), na Fonte Nova, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil.



Neste domingo (2), o jogador se despediu do elenco. A informação foi divulgada pelo site Bahia Notícias, e confirmada pelo CORREIO. Daniel participou normalmente do treino desta segunda-feira (3), mas não tem presença garantida no confronto com o clube gaúcho.

Com a abertura da janela de transferências, nesta segunda, ele depende apenas do trâmite burocrático para ser anunciado pelo clube carioca. Caso a saída seja confirmada, o meia deixará o Esquadrão após três anos e meio.

Daniel chegou ao Bahia em 2020. No período, disputou 177 partidas, marcou 11 gols e deu 17 assistências. Pelo Esquadrão, ele conquistou a Copa do Nordeste de 2021 e os Campeonatos Baiano de 2020 e 2023. No ano passado, o jogador vestiu a camisa 10 e foi um dos líderes na campanha do acesso à Série A.

No último sábado (1º), Daniel ficou no banco da partida contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. Questionado sobre a não utilização do jogador, o técnico Renato Paiva disse que poupou o meia por conta do segundo duelo com o clube gaúcho, na Copa do Brasil.

"Temos um jogo nesta terça-feira. Temos que olhar para o curto espaço de tempo, pensando neste jogo e no próximo. Precisamos pensar no time que vamos lançar hoje e na terça, muitos jogadores não têm rotatividade. Jogamos dois jogos em pouco tempo, minhas decisões têm a ver com isso", disse Paiva.