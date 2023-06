Gilberto tem acordo com o Bahia, mas depende da liberação do Benfica. Crédito: Divulgação/Benfica

A negociação entre Bahia e Benfica para que o lateral direito Gilberto, hoje no clube português, seja reforço do tricolor, ganhou mais um capítulo. As equipes ainda discutem os valores da transação, mas o Benfica reduziu a pedida inicial.



A informação foi divulgada pelo jornalista Bruno Andrade, do portal Uol. Inicialmente, o clube português só aceitava negociar o jogador em definitivo por 4 milhões de euros (cerca de R$ 21,1 milhões). Agora, o Benfica reduziu a pedida para 3 milhões de euros (R$ 15,9 milhões).

Como divulgado pelo CORREIO, o Bahia já tem um acerto verbal com Gilberto, mas depende da liberação do Benfica. O jogador não está nos planos da equipe para a próxima temporada, mesmo tendo sido peça importante no título de campeão português. Ao todo, Gilberto disputou 35 partidas, marcou quatro gols e deu uma assistência.

Inicialmente o Esquadrão ofereceu 2 milhões de euros pelo atleta (R$ 10,6 milhões). As partes seguem negociando e o martelo deve ser batido nos próximos dias. Vale lembrar que a segunda janela de transferências do futebol brasileiro será aberta na próxima segunda-feira (3).

Gilberto tem 30 anos e foi formado nas categorias de base do Botafogo. Ele passou pelo Internacional antes de iniciar sua trajetória fora do país. Defendeu Fiorentina, Hellas Verona e Latina, todos da Itália.

Em 2017, Gilberto voltou ao Brasil para atuar no Vasco. Um ano depois, ele foi para o Fluminense, onde ganhou destaque. O lateral direito está no Benfica desde 2020. Ele foi comprado pelo clube a pedido do técnico Jorge Jesus, que defendeu o Flamengo em 2019.