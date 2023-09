Em noite de apagão, Vitória é humilhado pelo CRB: 6x0

Zagueiro Fábio Alemão comemora gol marcado diante do Vitória na goleada por 6x0, no estádio Rei Pelé. Crédito: FRANCISCO CEDRIM / DIVULGAÇÃO CRB

Um domingo amargo para o torcedor rubro-negro tentar apagar da memória. Líder isolado da Série B do Brasileiro, o Vitória foi humilhado pelo CRB no estádio Rei Pelé, em Maceió. Em noite de apagão, o time comandado pelo técnico Léo Condé foi goleado por 6x0 e lamentou o resultado mais elástico desta edição da divisão de acesso.



Lucas Lima, Fábio Alemão, Léo Pereira, Bruno Silva (duas vezes) e João Paulo assinaram o placar de um jogo em que o Leão se mostrou apático, desorganizado, inofensivo e sem poder de reação, mesmo com o apoio da torcida no estádio rival. Muitos rubro-negros aproveitaram o feriadão e viajaram a Maceió para apoiar o clube de perto.

Apesar do baque na rodada, o Vitória se manteve na liderança da competição, com 49 pontos, a quatro do Vila Nova, primeiro time fora do G4 e 5º colocado. Sport e Guarani somam 47 pontos cada e aparecem na 2ª e 3ª posição, respectivamente. A diferença do rubro-negro para o vice-líder, no entanto, pode diminuir, já que o Novorizontino, que está em 4º lugar e com 45 pontos, ainda joga na rodada. O CRB aparece em 9º, agora com 42 pontos.

No duelo em que tudo deu errado para o Vitória, o técnico Léo Condé manteve o esquema tático 4-3-3, mas fez sete mudanças no time. O zagueiro Yan Souto foi improvisado na lateral direita, no lugar de Zeca, que está machucado. Substituto imediato da posição, Marcelo assumiu a lateral esquerda após a lesão de Felipe Vieira, que não joga mais na temporada. Após cumprir suspensão, Camutanga voltou para a zaga e João Victor para o banco.

Rodrigo Andrade reapareceu entre os titulares no lugar de Matheus Trindade, suspenso. Por opção do comandante rubro-negro, Thiago Lopes ficou responsável pela armação das jogadas. Osvaldo e Matheus Gonçalves reapareceram no ataque. Com isso, Matheusinho, Léo Gamalho e Zé Hugo começaram entre os reservas. Nada funcionou.

O Vitória terá uma semana para fazer ajustes até o próximo jogo, domingo (17), às 18h, contra o Avaí, no Barradão. O CRB entra em campo no mesmo horário, só que um dia antes, sábado (16), e fora de casa, contra o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

APAGÃO

Os donos da casa deram o recado logo no primeiro minuto de jogo, quando Anselmo Ramon chutou forte de fora da área e exigiu boa defesa de Lucas Arcanjo. Não demorou muito para o goleiro salvar o Vitória outra vez após cabeceio de Ramon Menezes.

O prata da casa do Leão evitou as duas primeiras tentativas do CRB, mas buscou a bola no fundo da rede nas três investidas seguintes. A equipe alagoana abriu o placar aos 23 minutos fazendo uso da bola parada. Após cobrança de falta, Anselmo Ramon dominou entro da área e chutou cruzado. Wagner Leonardo tentou afastar, a redonda bateu no travessão e sobrou para Lucas Lima assinar o gol: 1x0.

O CRB ampliou aos 43 minutos. O zagueiro Fábio Alemão fez um bom lançamento para Léo Pereira e ele cruzou na área. Anselmo Ramon ajeitou de cabeça e o próprio Fábio Alemão, que iniciou a jogada no campo de defesa, apareceu para estufar a rede: 2x0.

O terceiro gol do time alagoano foi marcado por Léo Pereira, que invadiu a área e bateu no canto, aos 50 minutos, após belo passe de calcanhar de um inspirado Anselmo Ramon: 3x0.

O Vitória se abateu com os gols e não levou perigo ao adversário após eles. Antes, finalizou três vezes, duas delas com perigo, porém ambas para fora. Um chute de Rodrigo Andrade e uma cabeçada de Yan Souto.

No intervalo do jogo, o técnico Léo Condé fez duas alterações no Vitória. Saíram Thiago Lopes e Matheus Gonçalves para as entradas de Wellington Nem e Zé Hugo, respectivamente. Com eles dois, o Vitória quase diminuiu o placar logo após o recomeço do jogo. Wellington Nem tocou, Zé Hugo entrou na área e bateu, mas a bola ficou com o goleiro Diogo Silva.

Pouco acionado até então, o arqueiro do time alagoano fez grande defesa pouco depois, quando Osvaldo cobrou falta e Wagner Leonardo apareceu para desviar de cabeça. Apesar do esboço de reação, o Vitória não teve forças para reagir e ainda permitiu que o adversário aplicasse uma goleada vexatória na sequência.

Aos 31 minutos, o CRB marcou o quarto gol no Rei Pelé. Anselmo Ramon cabeceou, Lucas Arcanjo defendeu e Bruno Silva balançou a rede ao pegar o rebote. Não perca as contas: 4x0. Aos 35, João Paulo, livre, ampliou o marcador e a festa na arquibancada: 5x0. Aos 38, Bruno Silva marcou o segundo dele e deu números finais ao jogo: 6x0.

FICHA TÉCNICA

CRB 6x0 Vitória (Série B – 27ª rodada)

CRB: Diogo Silva, Hereda, Fábio Alemão, Ramon (Gum) e Matheus Ribeiro; Falcão (Juninho Valoura), Lucas Lima (Auremir), João Paulo; Léo Pereira, Renato (Bruno Silva) e Anselmo Ramon (Rômulo). Técnico: Daniel Paulista.

Vitória: Lucas Arcanjo, Yan Souto, Camutanga, Wagner Leonardo e Marcelo; Dudu, Rodrigo Andrade (Gegê) e Thiago Lopes (Wellington Nem); Osvaldo (Matheuzinho), Iury Castilho (Léo Gamalho) e Matheus Gonçalves (Zé Hugo). Técnico: Léo Condé.

Estádio: Rei Pelé, em Maceió

Gols: Lucas Lima, aos 23 minutos, Fábio Alemão, aos 43, e Léo Pereira, aos 50, do 1º tempo; Bruno Silva, aos 31, João Paulo, aos 35, e Bruno Silva, aos 38, do 2º tempo.

Cartão amarelo: João Paulo, Fábio Alemão, Anselmo Ramon; Dudu, Iury Castilho