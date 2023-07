Em protesto no CT, Bamor pede a saída de Renato Paiva do Bahia

Torcida Bamor exigiu a saída de Renato Paiva durante protesto. Crédito: Reprodução/Bamor

Principal torcida organizada do Bahia, a Bamor realizou um protesto na manhã desta segunda-feira (21), em frente ao CT Evaristo de Macedo, em Dias D'Ávila, na Região Metropolitana de Salvador. O principal alvo da manifestação foi o técnico Renato Paiva.



Com faixas, a Bamor pediu a saída do treinador do comando da equipe. Em outro cartaz, a torcida exigiu respeito a chegada de reforços. Palavras de ordem também foram entoadas.



O tricolor vive fase delicada no Brasileirão. O time venceu apenas três dos 15 jogos que disputou e luta contra o rebaixamento. Com 13 pontos, o Bahia é o 16º colocado da Série A. O Goiás, primeiro time dentro do Z4, tem 12.

O protesto ocorre às véspera da partida contra o Corinthians. Neste sábado (22), o Esquadrão recebe o alvinegro na Fonte Nova. A partida será às 18h30.

No dia 3 de julho, representantes da Bamor se reuniram com a diretoria do Bahia e cobraram uma melhora da equipe. Na ocasião, participaram do encontro o diretor de futebol, Carlos Santoro, o CEO Raul Aguirre, o técnico Renato Paiva, além de Vitor Ferraz, vice-presidente da associação.

Confira nota divulgada pela Bamor:

"Na manhã desta sexta-feira, véspera de mais uma partida decisiva, estivemos presentes no CT Evaristo de Macedo para mostrar mais uma vez as nossas indignações com esse time e a diretoria, deixamos claro que ninguém está satisfeito com as atuações e rendimento do time na temporada, a nossa cobrança foi bastante direta e transparente, o pedido todos já sabem: SAÍDA DO TREINADOR E AGILIDADE POR REFORÇOS. O recado foi dado, e aguardaremos uma mudança.

É inaceitável o EC Bahia somar apenas UM triunfo nos últimos 15 jogos e tudo ser conduzido com normalidade, É VERGONHOSO. Queremos nos ver representados por um time que tenha garra, raça e comprometimento dentro de campo, que tenha um treinador que apresente variedades táticas durante as partidas e faça uma leitura do que acontece em campo e consiga alternar com substituições rápidas e eficientes, que produza jogadas ensaiadas, extraia de cada jogador o máximo que eles possam render.

Queremos ver também reforços que tenham prazer e vontade em vestir essa camisa do Esquadrão e entendam o nível e a importância da competição. Ao SR° Renato Paiva, nosso atual treinador, que deixou claro que quando o trabalho não estivesse rendendo ele iria embora, queremos saber, não já está na hora? Tenha respeito com o Bahia e entregue o cargo, assim como foi feito no seu antigo trabalho.

Saiba que os nossos protestos irão continuar, enquanto não enxergamos uma mudança de postura dos atletas, uma lucidez maior do time, um Bahia que jogue um futebol compatível com o seu investimento e enquanto o rendimento for abaixo, continuaremos exigindo a sua saída.

Na temporada que se inicia a SAF no clube, o nosso futebol é horroroso, já está mais que comprovado que precisamos de uma correção urgentemente enquanto existe tempo, ou vai esperar sermos rebaixados?

O Bahia atualmente não agrada a torcida e para nós é cansativo ver um jogo desse elenco atualmente, é muita displicência em campo e por parte dos gestores. É inadmissível que a diretoria ainda siga normalizando essa maneira negativa do time, não é aceitável que o DNA de fracassos iguais aos anos anteriores ainda sigam após todo investimento feito neste ano. Já passou da hora de mostrarem um verdadeiro trabalho à torcida, com isso, as nossas manifestações não irão parar por aqui, não importa as circunstâncias, cumpram seus respectivos papéis.

Apoiaremos e cobraremos na mesma proporção. Não iremos nos calar.

TORCIDA BAMOR NOVA ERA