PARCERIA MANTIDA

Em vídeo, Bahia anuncia patrocinador e apresenta camisa branca da Puma; veja

Empresa estampará marca no uniforme do Esquadrão

Parceiro do tricolor desde 2023, quando o Grupo City assumiu a gestão do clube, a empresa Axi renovou o contrato com o clube baiano e passará a ser exibido em um novo local do uniforme. >

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o Bahia anunciou a renovação do vínculo e mostrou que a marca será estampada na parte traseira do calção.>

Nas imagens, o zagueiro Stones, do Manchester City, interage com o meia Everton Ribeiro, do tricolor. Everton aparece vestido com o novo uniforme do clube baiano, produzido pela Puma. A camisa branca apresenta gola em "v" azul e detalhes da mesma cor na manga.>