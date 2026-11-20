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Em visita ao CT do Bahia, Pep Guardiola comenta expectativa por conquista da Libertadores

Treinador espanhol está em Salvador pela primeira vez e ganhou uma camisa do clube

Thais Borges

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 13:45

Pep Guardiola visita CT do Bahia antes de acompanhar jogo na Fonte Nova Crédito: Rafael Rodrigues/ECBahia

O técnico Pep Guardiola visitou o centro de treinamento do Bahia nesta sexta-feira (20), na Cidade Tricolor, em Camaçari (Região Metropolitana de Salvador). Esta é a primeira vez que o treinador espanhol está no Brasil. Ele veio à capital baiana para acompanhar o confronto entre Bahia e Coritiba, marcado para este sábado (21), às 17h30, na Arena Fonte Nova, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Durante a visita, Guardiola ganhou uma camisa do time e comentou sobre a expectativa do Bahia de conquistar títulos importantes, como a Copa Libertadores. Em um vídeo divulgado nas redes sociais do clube, o espanhol mencionou o CEO do Grupo City, Ferran Soriano, e afirmou entender a pressão por resultados. Segundo o treinador, a conquista de objetivos desse porte pode acontecer ou não, apesar de todo o trabalho realizado pelo clube.

Pep Guardiola visita CT do Bahia antes de acompanhar jogo na Fonte Nova 1 de 12

“Ele põe pressão, mas eu entendo”, afirmou Guardiola, ao comentar a cobrança por conquistas. O técnico também reconheceu que a torcida e o clube desejam alcançar esse objetivo.

Convite

A visita ocorre um dia depois de Guardiola convidar os torcedores tricolores a comparecerem à Arena Fonte Nova. Em vídeo publicado pelo Bahia na quinta-feira (19), o treinador confirmou que estaria em Salvador para assistir à partida e pediu que a torcida estivesse presente no estádio.