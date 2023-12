Manchester City promoveu encontro entre Ederson e Rogério Ceni. Crédito: Reprodução/Manchester City

A visita do técnico Rogério Ceni, do Bahia, rendeu mais do que conhecer as instalações do Manchester City. Durante a passagem pelo clube europeu, Ceni bateu um papo com o goleiro brasileiro Ederson. O encontro foi divulgado pelo City em uma espécie de mini documentário.



"Eu consigo ver a mim mesmo quando vejo você jogar", disse Rogério Ceni para Ederson.

O GRANDE ENCONTRO! 🇧🇷 🤩 🧤



Nosso goleiro @edersonmoraes93 recebeu o seu grande ídolo e técnico do @ecbahia, o lendário Rogério Ceni, aqui no City Studios em Manchester, para uma resenha sensacional! Se liga só...



O link para o vídeo completo está no primeiro comentário. pic.twitter.com/ZJXOLXOK4D — Manchester City (@ManCityPT) December 29, 2023

Torcedor declarado do São Paulo, o goleiro do Manchester e da Seleção Brasileira não escondeu a idolatria por Rogério. "É o meu herói. Até hoje vejo vídeos dele, é uma inspiração para mim", afirmou.

Na conversa, Rogério Ceni falou sobre a importância de jogar com os pés e elogiou a habilidade de Ederson. Questionado se deixaria um dos goleiros do Bahia cobrar pênalti, o treinador primeiro brincou dizendo que deixaria se o goleiro do clube baiano fosse Ederson. Depois, Rogério afirmou que o batedor não depende da posição em campo, mas da qualidade no fundamento.

Rogério Ceni aproveitou o fim da temporada no Brasil para fazer uma espécie de imersão no Grupo City. Ele visitou clubes como Manchester City, Girona, na Espanha, e Palermo, na Itália. Todas as equipes são geridas pelo fundo dos Emirados Árabes.