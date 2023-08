Empurrado pela torcida, Vitória faz clássico nordestino contra o Ceará

Vitória encara o Ceará na 23ª rodada da Série B. Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

Empurrado pela energia do torcedor rubro-negro, o Vitória vai tentar derrotar mais um adversário no Barradão ao longo desta Série B do Campeonato Brasileiro. Dono da segunda melhor campanha como mandante, atrás apenas do Sport, e time com melhor média de público na competição, o Leão disputa o clássico nordestino contra o Ceará neste domingo (13), a partir das 18h.



O Vitória vem fazendo valer a força de seu estádio e das vozes que ecoam da arquibancada para intimidar os adversários. Quase 200 mil pessoas foram ao Barradão no campeonato. Apoio revertido em alegria dentro de campo na maioria das vezes. Dos 10 jogos disputados em Salvador, o time venceu oito e perdeu dois, contra Atlético-GO e Criciúma, respectivamente na 6ª e 12ª rodadas. O rubro-negro derrotou Ponte Preta, Londrina, CRB, Ituano, Sampaio Corrêa, Novorizontino, Chapecoense e ABC. Agora quer incluir o Ceará nessa lista.

Comandado pelo técnico Guto Ferreira, o Ceará não faz grande campanha e tenta engatar uma boa sequência para se aproximar do G4. O alvinegro soma 33 pontos e está há três jogos sem perder. Empatou com Ituano, Guarani e venceu o ABC na rodada passada.

"O Ceará, antes da competição, era apontado como um dos principais favoritos. Não iniciou bem a competição, teve troca de dois treinadores. Agora a chegada de Guto, que é experiente, conhece a divisão. Contrataram muitos jogadores, talvez seja o clube que mais gastou nessa última janela”, analisou o técnico Léo Condé.

No primeiro turno, o Vitória venceu o Ceará por 2x0, no Presidente Vargas, em Fortaleza, com gols de Zé Hugo e Wagner Leonardo. Apesar do resultado recente diante do rival, o comandante rubro-negro não subestima o adversário. “Não tem jogo fácil, além de ser um clássico nordestino. Temos respeito, mas sabemos que vamos tentar impor nossa força aqui no Barradão, como a gente já fez em vários jogos".

Ao contrário do Ceará, o Vitória perdeu o último jogo, para o Londrina, mas os 41 pontos que ostenta garantem que o time não sairá do G4 após a 23ª rodada nem em caso de derrota. No entanto, o Leão quer seguir com margem de segurança na zona de acesso e alcançar o quanto antes a pontuação que precisa para comemorar o retorno à primeira divisão.

No momento, o Vitória está em 3º lugar porque foi ultrapassado pelo Novorizontino na abertura da rodada. O time do interior paulista ganhou do Mirassol (2x1) e foi a 42 pontos. O Sport, líder, também já jogou. Empatou com o Tombense (0x0) e tem 45 pontos.

“Não estamos fazendo muita conta. É claro que historicamente, nos pontos corridos, com 62 ou 63 pontos, dá acesso, porém, esse ano, a pontuação está um pouco elevada e pode ser que necessite de 65 para cima”, previu Léo Condé.

“Vai depender da sequência do returno. O equilíbrio é muito grande. Vejo seis ou sete equipes brigando não apenas pelo acesso, mas também pelo título. A gente está sempre trabalhando para o próximo jogo e para somar o maior número de pontos, principalmente em casa”.

REFORÇOS

O treinador terá reforços na defesa e no ataque. O lateral esquerdo Felipe Vieira está recuperado de lesão, treinou normalmente com o grupo esta semana e está à disposição, bem como o agora concorrente de posição Edson Lucas. Último jogador contratado pelo clube, ele passou por condicionamento físico e está apto para estrear com a camisa rubro-negra.

Na entrevista coletiva concedida sexta-feira, o técnico rubro-negro não adiantou se pretende escalar um dos dois, mas sinalizou que Matheusinho vem desempenhando bom papel improvisado na ala esquerda. Ele foi titular nas duas últimas partidas, enquanto Marcelo ficou no banco de reservas.

“São todos atletas com características diferentes. Felipe está trabalhando, estamos avaliando se ele está em condições de jogar. Matheusinho é meia, mas fez essa função de ala muito bem nos últimos jogos. Talvez um dos poucos que teve uma atuação convincente contra o Londrina. Temos também Marcelo, que tem uma característica mais defensiva, Edson chegou agora”, despistou.