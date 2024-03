'NOVO CICLO'

Endrick busca espaço na Seleção e aposta em renovação com Dorival

"Vai ser um bom ciclo, nova equipe, novo treinador, nova comissão, tudo novo, né? Espero que eu possa contribuir com o que for pedido. Não só eu, mas todos os meus companheiros", afirmou o jogador do Palmeiras que está com a seleção em Londres