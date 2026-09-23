MERCADO DA BOLA

Endrick pode deixar o Real Madrid em janeiro e já desperta interesse de gigantes europeus

Com poucos minutos nos Merengues, atacante brasileiro pode sair por empréstimo em janeiro para ganhar rodagem

Pedro Carreiro

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 17:02

Endrick pode deixar o Real Madrid por empréstimo novamente Crédito: Reprodução/rede sociais

Endrick pode novamente deixar o Real Madrid por empréstimo na próxima janela de transferências europeia, em janeiro. O atacante brasileiro ainda busca espaço no elenco merengue e, com poucos minutos em campo neste início de temporada, voltou a despertar o interesse de clubes europeus.

De acordo com o portal italiano Calciomercato, Roma e Milan acompanham a situação do jogador e estudam a possibilidade de tentar sua contratação por empréstimo. A ideia seria repetir o caminho da última temporada, quando Endrick foi cedido pelo Real Madrid ao Lyon, da França, após encontrar dificuldades para ganhar espaço na equipe espanhola.

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O Milan já havia negociado com o atacante durante a última janela de transferências e mantém o interesse. Segundo a publicação, Endrick é bem avaliado internamente pelo clube e também agrada à direção e ao técnico Ruben Amorim.

A Roma, por sua vez, chegou a avançar nas conversas com o brasileiro no início da temporada e ficou perto de fechar o acordo. Na ocasião, porém, José Mourinho, técnico do Real Madrid, teria impedido a saída do atacante. Caso uma nova oportunidade apareça em janeiro, o clube italiano deve voltar a tentar um acordo.

Além de Roma e Milan, o Manchester United aparece como outro possível interessado. O clube inglês busca alternativas para reforçar o setor ofensivo e vê Endrick como uma das opções para o elenco.

O atacante ainda tenta recuperar espaço no Real Madrid depois de passar um período afastado por lesão. Sua estreia na temporada 2026/27 aconteceu na semana passada, diante do Elche. Endrick entrou nos minutos finais e permaneceu em campo por apenas quatro minutos.

A situação é semelhante à vivida pelo brasileiro na temporada passada, quando a concorrência no Real Madrid também limitou suas oportunidades. O cenário contribuiu para o empréstimo ao Lyon, onde Endrick conseguiu ter uma sequência maior e se destacou.