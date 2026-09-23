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Endrick pode deixar o Real Madrid em janeiro e já desperta interesse de gigantes europeus

Com poucos minutos nos Merengues, atacante brasileiro pode sair por empréstimo em janeiro para ganhar rodagem

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 17:02

Endrick pode deixar o Real Madrid por empréstimo novamente
Endrick pode deixar o Real Madrid por empréstimo novamente Crédito: Reprodução/rede sociais

Endrick pode novamente deixar o Real Madrid por empréstimo na próxima janela de transferências europeia, em janeiro. O atacante brasileiro ainda busca espaço no elenco merengue e, com poucos minutos em campo neste início de temporada, voltou a despertar o interesse de clubes europeus. 

De acordo com o portal italiano Calciomercato, Roma e Milan acompanham a situação do jogador e estudam a possibilidade de tentar sua contratação por empréstimo. A ideia seria repetir o caminho da última temporada, quando Endrick foi cedido pelo Real Madrid ao Lyon, da França, após encontrar dificuldades para ganhar espaço na equipe espanhola. 

Endrick

Endrick agora joga no Lyon por Divulgação
Endrick por Jonathan Guimarães
Endrick construiu academia em casa por Jonathan Guimarães
Endrick agora joga no Lyon por Divulgação
Endrick agora joga no Lyon por Divulgação
Endrick foi para o Lyon por Divulgação
Endrick agora joga no Lyon por Divulgação
Endrick foi negociado com o Real Madrid por milhões por Shutterstock
Endrick foi revelado pelo Palmeiras por Divulgação
Endrick na Seleção Brasileira por Shutterstock
Endrick por Divulgação
Endrick por Divulgação
Endrick marcou logo na sua estreia pelo Lyon por Lyon/ Divulgação
Gabriely Miranda e Endrick fantasiados para o Halloween de Virginia e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Recado publicado pelo pai de Endrick por Reprodução | Instagram
Casamento de Endrick e Gabriely Miranda em Madrid por Reprodução/Instagram
Casamento de Endrick e Gabriely Miranda em Madrid por Reprodução/Instagram
Gabriely Miranda e Endrick por Reprodução/Instagram
Endrick em ação pelo Real Madrid por Real Madrid/Divulgação
Endrick comemorando o gol pelo Real Madrid por Reprodução I X @realmadrid
Endrick em treino da Seleção Brasileira por Rafael Ribeiro/CBF
Endrick antes do jogo do Real Madrid contra o Atlético de Madrid por Real Madrid/Divulgação
Endrick comemora primeiro gol na Liga dos Campeões por Divulgação/Real Madrid
Endrick se casa com namorada por Redes sociais
Endrick treinou entre os titulares e pode iniciar contra o Paraguai por Rafael Ribeiro/CBF
Endrick marcou primeiro gol pelo Real Madrid por Divulgação/Real Madrid
Endrick por Rafael Ribeiro/CBF/
Endrick chega ao Real Madrid por Divulgação
Endrick marcou no final por Rafael Ribeiro/CBF
Endrick em ação pelo Palmeiras contra o Independiente del Valle por Cesar Greco/Palmeiras
Endrick e paquetá por RAFAEL RIBEIRO/CBF\r\r\r\r
Endrick comemora gol contra a Inglaterra por Rafael Ribeiro/CBF
Endrick por Divulgação
Endrick Brasil por Joilson Marconne/CBF
Endrick no desembarque da seleção brasileira pré-olímpica no Aeroporto Santos Dumont, no Rio por Joilson Marconne/CBF
Endrick em treino da seleção brasileira por Vitor Silva/CBF
Zé Rafael e Endrick por Cesar Greco/Ag Palmeiras
Endrick em ação pelo Palmeiras no Brasileirão por Cesar Greco/Palmeiras
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Endrick agora joga no Lyon por Divulgação

O Milan já havia negociado com o atacante durante a última janela de transferências e mantém o interesse. Segundo a publicação, Endrick é bem avaliado internamente pelo clube e também agrada à direção e ao técnico Ruben Amorim. 

A Roma, por sua vez, chegou a avançar nas conversas com o brasileiro no início da temporada e ficou perto de fechar o acordo. Na ocasião, porém, José Mourinho, técnico do Real Madrid, teria impedido a saída do atacante. Caso uma nova oportunidade apareça em janeiro, o clube italiano deve voltar a tentar um acordo.  

Além de Roma e Milan, o Manchester United aparece como outro possível interessado. O clube inglês busca alternativas para reforçar o setor ofensivo e vê Endrick como uma das opções para o elenco. 

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O atacante ainda tenta recuperar espaço no Real Madrid depois de passar um período afastado por lesão. Sua estreia na temporada 2026/27 aconteceu na semana passada, diante do Elche. Endrick entrou nos minutos finais e permaneceu em campo por apenas quatro minutos.

A situação é semelhante à vivida pelo brasileiro na temporada passada, quando a concorrência no Real Madrid também limitou suas oportunidades. O cenário contribuiu para o empréstimo ao Lyon, onde Endrick conseguiu ter uma sequência maior e se destacou.

Pelo clube francês, o atacante disputou 21 partidas, marcou oito gols e deu sete assistências. O desempenho também contribuiu para sua convocação para a Copa do Mundo de 2026.

Tags:

Real Madrid Endrick

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