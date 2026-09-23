Endrick pode deixar o Real Madrid em janeiro e já desperta interesse de gigantes europeus

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Pedro Carreiro
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 17:02
Endrick pode novamente deixar o Real Madrid por empréstimo na próxima janela de transferências europeia, em janeiro. O atacante brasileiro ainda busca espaço no elenco merengue e, com poucos minutos em campo neste início de temporada, voltou a despertar o interesse de clubes europeus.
De acordo com o portal italiano Calciomercato, Roma e Milan acompanham a situação do jogador e estudam a possibilidade de tentar sua contratação por empréstimo. A ideia seria repetir o caminho da última temporada, quando Endrick foi cedido pelo Real Madrid ao Lyon, da França, após encontrar dificuldades para ganhar espaço na equipe espanhola.
Endrick
O Milan já havia negociado com o atacante durante a última janela de transferências e mantém o interesse. Segundo a publicação, Endrick é bem avaliado internamente pelo clube e também agrada à direção e ao técnico Ruben Amorim.
A Roma, por sua vez, chegou a avançar nas conversas com o brasileiro no início da temporada e ficou perto de fechar o acordo. Na ocasião, porém, José Mourinho, técnico do Real Madrid, teria impedido a saída do atacante. Caso uma nova oportunidade apareça em janeiro, o clube italiano deve voltar a tentar um acordo.
Além de Roma e Milan, o Manchester United aparece como outro possível interessado. O clube inglês busca alternativas para reforçar o setor ofensivo e vê Endrick como uma das opções para o elenco.
O atacante ainda tenta recuperar espaço no Real Madrid depois de passar um período afastado por lesão. Sua estreia na temporada 2026/27 aconteceu na semana passada, diante do Elche. Endrick entrou nos minutos finais e permaneceu em campo por apenas quatro minutos.
A situação é semelhante à vivida pelo brasileiro na temporada passada, quando a concorrência no Real Madrid também limitou suas oportunidades. O cenário contribuiu para o empréstimo ao Lyon, onde Endrick conseguiu ter uma sequência maior e se destacou.
Pelo clube francês, o atacante disputou 21 partidas, marcou oito gols e deu sete assistências. O desempenho também contribuiu para sua convocação para a Copa do Mundo de 2026.