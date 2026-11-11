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Endrick recusa proposta de gigante italiano porque mascote do clube é um diabo, diz jornal

Segundo o Corriere dello Sport, a fé do atacante do Real Madrid pesaria na escolha do próximo clube

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 12:54

Endrick teria recusado Milan por conta de mascote
Endrick teria recusado Milan por conta de mascote Crédito: Divulgação

A fé de Endrick seria um dos motivos para o atacante brasileiro descartar uma ida ao Milan, segundo o jornal italiano Corriere dello Sport. O clube se interessou pelo jogador do Real Madrid, mas, de acordo com a publicação, o brasileiro prefere defender uma equipe sem um apelido que considere “demoníaco”. O Milan é conhecido como Il Diavolo, expressão italiana que significa “O Diabo”, e tem um diabinho chamado Milanello como mascote.

O diabo é um símbolo do Milan desde a fundação do clube, em 1899. Um dos fundadores, Herbert Kilpin, dizia que a equipe seria formada por “diabos” e associava o vermelho ao fogo e o preto ao medo que pretendia provocar nos adversários. A figura deu origem ao mascote posteriormente. 

Endrick

Endrick agora joga no Lyon por Divulgação
Endrick por Jonathan Guimarães
Endrick construiu academia em casa por Jonathan Guimarães
Endrick agora joga no Lyon por Divulgação
Endrick agora joga no Lyon por Divulgação
Endrick foi para o Lyon por Divulgação
Endrick agora joga no Lyon por Divulgação
Endrick foi negociado com o Real Madrid por milhões por Shutterstock
Endrick foi revelado pelo Palmeiras por Divulgação
Endrick na Seleção Brasileira por Shutterstock
Endrick por Divulgação
Endrick por Divulgação
Endrick marcou logo na sua estreia pelo Lyon por Lyon/ Divulgação
Gabriely Miranda e Endrick fantasiados para o Halloween de Virginia e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Endrick por Reprodução | Instagram
Recado publicado pelo pai de Endrick por Reprodução | Instagram
Casamento de Endrick e Gabriely Miranda em Madrid por Reprodução/Instagram
Casamento de Endrick e Gabriely Miranda em Madrid por Reprodução/Instagram
Gabriely Miranda e Endrick por Reprodução/Instagram
Endrick em ação pelo Real Madrid por Real Madrid/Divulgação
Endrick comemorando o gol pelo Real Madrid por Reprodução I X @realmadrid
Endrick em treino da Seleção Brasileira por Rafael Ribeiro/CBF
Endrick antes do jogo do Real Madrid contra o Atlético de Madrid por Real Madrid/Divulgação
Endrick comemora primeiro gol na Liga dos Campeões por Divulgação/Real Madrid
Endrick se casa com namorada por Redes sociais
Endrick treinou entre os titulares e pode iniciar contra o Paraguai por Rafael Ribeiro/CBF
Endrick marcou primeiro gol pelo Real Madrid por Divulgação/Real Madrid
Endrick por Rafael Ribeiro/CBF/
Endrick chega ao Real Madrid por Divulgação
Endrick marcou no final por Rafael Ribeiro/CBF
Endrick em ação pelo Palmeiras contra o Independiente del Valle por Cesar Greco/Palmeiras
Endrick e paquetá por RAFAEL RIBEIRO/CBF\r\r\r\r
Endrick comemora gol contra a Inglaterra por Rafael Ribeiro/CBF
Endrick por Divulgação
Endrick Brasil por Joilson Marconne/CBF
Endrick no desembarque da seleção brasileira pré-olímpica no Aeroporto Santos Dumont, no Rio por Joilson Marconne/CBF
Endrick em treino da seleção brasileira por Vitor Silva/CBF
Zé Rafael e Endrick por Cesar Greco/Ag Palmeiras
Endrick em ação pelo Palmeiras no Brasileirão por Cesar Greco/Palmeiras
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Endrick agora joga no Lyon por Divulgação

O jornal levou o assunto à capa desta quarta-feira (11) com a chamada “Endrick, il Milan no”. Na reportagem, a preferência é apresentada como um fator que o jogador estaria levando em conta ao avaliar seu futuro. Endrick falou sobre a possibilidade de sair do Real Madrid em janeiro e disse que quer jogar mais.  

A Roma está à frente na disputa pelo brasileiro, segundo o jornal. O clube mantém contato com o estafe do atacante desde a última janela e tenta acertar com o Real Madrid um empréstimo com opção de compra. A perspectiva de jogar com mais frequência sob o comando de Gian Piero Gasperini agrada ao jogador. O lateral Wesley, companheiro de Endrick na seleção brasileira, também falou bem do clube e tenta convencê-lo a aceitar a transferência.

Aos 20 anos, Endrick soma 141 minutos em campo pelo Real Madrid na temporada, com um gol e uma assistência, de acordo com o diário. O atacante disse que quer jogar mais e que ainda avalia o que fazer em janeiro.

José Mourinho, técnico do Real Madrid, disse no sábado (7) que conta com Endrick e afastou a possibilidade de emprestar o atacante. Após a vitória por 3 a 0 sobre o Valencia, o português mandou um recado aos clubes interessados. “Se algum clube interessado estiver esperando por Endrick, que espere sentado, porque vai cansar de esperar”, afirmou. Mourinho também elogiou o potencial do brasileiro e disse que vê espaço para ele no Real Madrid.

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