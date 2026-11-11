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Endrick recusa proposta de gigante italiano porque mascote do clube é um diabo, diz jornal

Segundo o Corriere dello Sport, a fé do atacante do Real Madrid pesaria na escolha do próximo clube

Carol Neves

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 12:54

Endrick teria recusado Milan por conta de mascote Crédito: Divulgação

A fé de Endrick seria um dos motivos para o atacante brasileiro descartar uma ida ao Milan, segundo o jornal italiano Corriere dello Sport. O clube se interessou pelo jogador do Real Madrid, mas, de acordo com a publicação, o brasileiro prefere defender uma equipe sem um apelido que considere “demoníaco”. O Milan é conhecido como Il Diavolo, expressão italiana que significa “O Diabo”, e tem um diabinho chamado Milanello como mascote.

O diabo é um símbolo do Milan desde a fundação do clube, em 1899. Um dos fundadores, Herbert Kilpin, dizia que a equipe seria formada por “diabos” e associava o vermelho ao fogo e o preto ao medo que pretendia provocar nos adversários. A figura deu origem ao mascote posteriormente.

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O jornal levou o assunto à capa desta quarta-feira (11) com a chamada “Endrick, il Milan no”. Na reportagem, a preferência é apresentada como um fator que o jogador estaria levando em conta ao avaliar seu futuro. Endrick falou sobre a possibilidade de sair do Real Madrid em janeiro e disse que quer jogar mais.

A Roma está à frente na disputa pelo brasileiro, segundo o jornal. O clube mantém contato com o estafe do atacante desde a última janela e tenta acertar com o Real Madrid um empréstimo com opção de compra. A perspectiva de jogar com mais frequência sob o comando de Gian Piero Gasperini agrada ao jogador. O lateral Wesley, companheiro de Endrick na seleção brasileira, também falou bem do clube e tenta convencê-lo a aceitar a transferência.

Aos 20 anos, Endrick soma 141 minutos em campo pelo Real Madrid na temporada, com um gol e uma assistência, de acordo com o diário. O atacante disse que quer jogar mais e que ainda avalia o que fazer em janeiro.