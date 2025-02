DUPLA BA-VI NA FINAL?

Quem você acha que vai vencer o Baianão? Vote!

Bahia, Jacuipense, Atlético de Alagoinhas e Vitória se enfrentarão no mata-mata

Reta final de Baianão, e apenas quatro times na disputa: a Bahia toda já está na expectativa pelas semifinais, disputadas no próximo sábado, 1º de março, em pleno Carnaval. Com confrontos entre Bahia e Jacuipense, e Vitória e Atlético de Alagoinhas, a possibilidade de um Ba-Vi na final é cada vez mais realista, e a animação, cada vez maior.>

A programação das partidas, divulgada pela Federação Bahiana de Futebol (FBF), colocou os confrontos de ida do tricolor de aço na Fonte Nova, e o do rubro-negro no Carneirão, ambos às 16h. Com isso, Vitória e Jacuipense decidem a vaga na final em casa, por terem sido os dois primeiros colocados do G4.>