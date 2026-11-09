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Entenda a disputa legal por mansão que atacante do Flamengo comprou em leilão e agora tem 30 dias para desocupar

Antigos donos recorreram à Justiça para retomar o imóvel no Rio após o STJ anular o procedimento da Caixa que levou a casa a leilão

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 11:27

Pedro
Pedro Crédito: Reprodução

Pedro, atacante do Flamengo, comprou uma mansão em um leilão da Caixa Econômica Federal no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Agora, tem 30 dias para desocupar o imóvel por ordem da Justiça. Entre a compra e a liminar divulgada nesta segunda-feira (9), uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) abriu caminho para que os antigos donos pedissem a casa de volta.

O ponto central da disputa é a falta de uma notificação que daria ao casal a chance de regularizar o financiamento antes de perder o imóvel. A disputa continua na Justiça. 

Veja como é a mansão de Pedro por dentro

Casal mostrou quarto que preparou para bebê por Reprodução
A casa também tem espaço para a música: Pedro toca piano e teclado por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
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Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Detalhe da mansão de Pedro, do Flamengo, no Rio por Reprodução
Pedro, jogador do Flamengo por Gilvan de Souza/Flamengo
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Casal mostrou quarto que preparou para bebê por Reprodução

Por que a mansão foi a leilão?

A Caixa iniciou a execução extrajudicial após o atraso no pagamento de parcelas do financiamento imobiliário. Nesse tipo de contrato, o imóvel serve de garantia da dívida. A lei prevê que o devedor seja intimado para colocar os pagamentos em dia antes que o banco possa assumir a propriedade e levá-la a leilão. No caso da mansão, os antigos proprietários deixaram o imóvel, e Pedro o arrematou.

O que o STJ decidiu?

Em agosto, o STJ anulou o procedimento que levou à venda. Segundo as informações divulgadas sobre o julgamento, o tribunal entendeu que os antigos donos não haviam sido notificados pessoalmente para regularizar a dívida. O casal também questiona a evolução das prestações. Em nota enviada à coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, os dois afirmaram que as parcelas aumentaram, embora esperassem que elas diminuíssem ao longo do contrato.

Com a decisão do STJ, os antigos donos dizem ter enviado uma notificação extrajudicial a Pedro para pedir a devolução da casa. Como o pedido não foi atendido, entraram com uma ação de reintegração de posse na 3ª Vara Cível da Barra da Tijuca para recuperar o imóvel. Foi nessa ação que a Justiça do Rio determinou a desocupação.

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Imagem - Justiça dá 30 dias para atacante do Flamengo desocupar mansão comprada em leilão

Justiça dá 30 dias para atacante do Flamengo desocupar mansão comprada em leilão

O que pode acontecer agora?

A liminar dá 30 dias para a entrega voluntária do imóvel e prevê a possibilidade de desocupação forçada se a ordem for descumprida. Como a decisão é provisória, Pedro pode recorrer e pedir ao Tribunal de Justiça do Rio que suspenda a medida enquanto analisa o recurso.

O destino do dinheiro pago no leilão é outra questão. Segundo especialistas, se a compra for desfeita, o arrematante pode buscar a devolução do valor pago e, conforme as circunstâncias, o ressarcimento de despesas e prejuízos que conseguir comprovar.

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