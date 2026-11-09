BRIGA NA JUSTIÇA

Entenda a disputa legal por mansão que atacante do Flamengo comprou em leilão e agora tem 30 dias para desocupar

Antigos donos recorreram à Justiça para retomar o imóvel no Rio após o STJ anular o procedimento da Caixa que levou a casa a leilão

Carol Neves

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 11:27

Pedro Crédito: Reprodução

Pedro, atacante do Flamengo, comprou uma mansão em um leilão da Caixa Econômica Federal no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. Agora, tem 30 dias para desocupar o imóvel por ordem da Justiça. Entre a compra e a liminar divulgada nesta segunda-feira (9), uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) abriu caminho para que os antigos donos pedissem a casa de volta.

O ponto central da disputa é a falta de uma notificação que daria ao casal a chance de regularizar o financiamento antes de perder o imóvel. A disputa continua na Justiça.

Veja como é a mansão de Pedro por dentro 1 de 21

Por que a mansão foi a leilão?

A Caixa iniciou a execução extrajudicial após o atraso no pagamento de parcelas do financiamento imobiliário. Nesse tipo de contrato, o imóvel serve de garantia da dívida. A lei prevê que o devedor seja intimado para colocar os pagamentos em dia antes que o banco possa assumir a propriedade e levá-la a leilão. No caso da mansão, os antigos proprietários deixaram o imóvel, e Pedro o arrematou.

O que o STJ decidiu?

Em agosto, o STJ anulou o procedimento que levou à venda. Segundo as informações divulgadas sobre o julgamento, o tribunal entendeu que os antigos donos não haviam sido notificados pessoalmente para regularizar a dívida. O casal também questiona a evolução das prestações. Em nota enviada à coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, os dois afirmaram que as parcelas aumentaram, embora esperassem que elas diminuíssem ao longo do contrato.

Com a decisão do STJ, os antigos donos dizem ter enviado uma notificação extrajudicial a Pedro para pedir a devolução da casa. Como o pedido não foi atendido, entraram com uma ação de reintegração de posse na 3ª Vara Cível da Barra da Tijuca para recuperar o imóvel. Foi nessa ação que a Justiça do Rio determinou a desocupação.

O que pode acontecer agora?

A liminar dá 30 dias para a entrega voluntária do imóvel e prevê a possibilidade de desocupação forçada se a ordem for descumprida. Como a decisão é provisória, Pedro pode recorrer e pedir ao Tribunal de Justiça do Rio que suspenda a medida enquanto analisa o recurso.