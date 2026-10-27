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Entenda como um meme fez Mbappé perder patrocinadores e tirar a LaLiga da TV chinesa

Atacante do Real Madrid chamou de “ditador chinês” montagem que o retrata como Mao Tsé-tung

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 18:53

Mbappé
Mbappé Crédito: Reprodução/redes sociais

Kylian Mbappé usou as redes sociais nesta terça-feira (27) para pedir desculpas ao público chinês. O atacante do Real Madrid tenta conter crise provocada por um comentário sobre uma montagem que coloca seu rosto no corpo de Mao Tsé-tung, fundador da República Popular da China. Em poucos dias, o episódio custou ao francês três contratos de patrocínio no país, tirou a LaLiga da TV estatal chinesa e obrigou a liga espanhola a se retratar publicamente.

Como começou a polêmica

O caso tem origem em uma entrevista ao The Bridge, programa francês exibido no YouTube. Perguntado sobre qual era seu meme favorito, Mbappé escolheu, entre risos, a montagem em que aparece no corpo de um “ditador chinês”. Ele contou ainda que costuma usar a imagem em brincadeiras com os amigos, inclusive durante partidas de videogame.

Meme que coloca Mbappé no lugar de Mao Tsé-tung provocou crise do atacante na China
Meme que coloca Mbappé no lugar de Mao Tsé-tung provocou crise do atacante na China Crédito: Reprodução

O jogador não citou o nome de Mao, mas a montagem mostra seu rosto sobre um retrato do ex-líder, que governou a China de 1949 a 1976. O meme de Mbappé com um ditador já circulava há tempo entre torcedores nas redes sociais.

O trecho passou a circular com força na segunda-feira (26) e provocou forte reação na China. No país, Mao segue reverenciado oficialmente pelo Partido Comunista, e a sátira a figuras históricas do regime pode até ser enquadrada pela lei local como difamação de “heróis e mártires”. Após a repercussão, o The Bridge retirou o vídeo de suas redes.

Patrocínios rompidos e LaLiga fora do ar

As consequências foram imediatas. Três empresas chinesas encerraram os contratos com o atacante: a Dongpeng, fabricante de bebidas, e as gigantes de laticínios Mengniu e Milkground. A imprensa esportiva local também reagiu. O site Dongqiudi classificou a fala do jogador como uma ofensa ao povo chinês.

O impacto chegou ao futebol espanhol como um todo. A China Media Group, que controla a emissora estatal CCTV, suspendeu as transmissões da LaLiga e das partidas envolvendo Mbappé. O grupo também retirou do ar anúncios e vídeos com o jogador. O governo chinês se manifestou sobre o caso e afirmou que a reação negativa da população era esperada.

A medida pesa para a LaLiga. O acordo com a China Media Group foi fechado em 2024 e marcou o retorno da liga à TV estatal chinesa depois de nove anos. As partidas eram exibidas gratuitamente no canal CCTV-5+. O contrato com a plataforma digital China Mobile Migu, renovado em agosto até a temporada 2029/30, não foi afetado até o momento.

Mansão de Mbappé

Mansão de Mbappé impressiona com cinema, mini golfe e campo de futebol por Imagem melhorada com IA
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Mansão de Mbappé impressiona com cinema, mini golfe e campo de futebol por Imagem melhorada com IA

O pedido de desculpas

Mbappé publicou o comunicado em inglês, francês e chinês. No texto, o atacante escreveu: “Durante uma entrevista recente, reagi a uma imagem minha. Meu comentário foi imprudente, e agora compreendo que ele feriu muitas pessoas na China e em comunidades chinesas ao redor do mundo. Peço desculpas a todos que se sentiram ofendidos pelas minhas palavras.”

Na sequência, completou: “Essa, de forma alguma, foi a minha intenção. Tenho profundo respeito pelo povo chinês e por sua história, e sinto muito, sinceramente.”

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LaLiga também se desculpa

A LaLiga também se pronunciou e tratou de separar a imagem da competição da fala do jogador. Em nota, a entidade afirmou: “A LaLiga lamenta profundamente a ofensa que os comentários recentes de Kylian Mbappé causaram entre os torcedores chineses. Esses comentários foram feitos a título pessoal e não representam a LaLiga.”

A liga seguiu: “No âmbito de nossa responsabilidade institucional, pedimos desculpas em nome da LaLiga e de todos os seus clubes. O respeito, a convivência e a união entre pessoas de todas as culturas são valores fundamentais do futebol espanhol.”

E concluiu: “Com base nesses princípios, reafirmamos nosso respeito à China, às suas instituições e ao seu povo, bem como nosso compromisso com os milhões de torcedores que nos acompanham todas as semanas.”

O presidente da entidade, Javier Tebas, também pediu desculpas em nome próprio. O dirigente declarou: “Quero pedir desculpas pessoalmente aos torcedores chineses pela ofensa causada. Tenho um profundo respeito pela China, por suas instituições e por seu povo, e valorizo a confiança com a qual, ao longo de tantos anos, acompanham nosso futebol. Como presidente da LaLiga, assumo a responsabilidade de trabalhar com nossos clubes e jogadores para reforçar o conhecimento e o respeito às culturas distintas.”

Tebas prometeu ainda medidas práticas para evitar novos episódios: “Queremos zelar por essa relação por meio de ações concretas e implementaremos medidas para garantir que situações como esta não voltem a ocorrer.”

Segundo a entidade, um protocolo de conscientização e comunicação será criado em conjunto com clubes e jogadores. De acordo com a imprensa espanhola, a LaLiga também procurou o Real Madrid para tentar conter os prejuízos comerciais do caso.

Tags:

Real Madrid Laliga China Kylian Mbappé

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