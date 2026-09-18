CASO HYROX

Entenda por que atletas de elite podem não conseguir segurar o cocô durante a atividade física

Caso de atleta que evacuou durante uma prova de Hyrox chama atenção para a chamada ‘diarreia de corredor’, que pode provocar urgência, diarreia e até incontinência intestinal

Thais Borges

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 14:56

Público acompanha competição em Pequim; atleta continuou a corrida apesar de ter se sujado e acabou em primeiro lugar na categoria feminina Pro Crédito: Reprodução

O caso da atleta Joanna Wietrzyk, que venceu uma prova da Hyrox em Pequim, na China, após sofrer um episódio de incontinência intestinal no último dia 12, chamou atenção para um problema que pode acontecer durante a prática de alguns esportes. Joanna provocou repercussão por ter continuado a prova após ter sujado as pernas com fezes. Ela acabou em primeiro lugar na categoria feminina Pro.

Esse tipo de situação é conhecido entre atletas de algumas modalidades, como a corrida, como a ‘diarreia de corredor'. De acordo com a médica cirurgiã geral e coloproctologista Jéssica Fraga, essa expressão é usada para descrever sintomas gastrointestinais que podem aparecer durante ou após a corrida – em especial, urgência para evacuar, cólicas e diarreia.

Hyrox: conheça o esporte da corrida que mistura força e resistência 1 de 8

Ela explica que a corrida, especialmente a de longa distância e em alta intensidade, é uma das modalidades mais associadas a sintomas gastrointestinais durante o exercício. “Isso se deve a fatores como o aumento do movimento intestinal devido a atividade física, pressão intra-abdominal aumentada, superando muitas vezes a pressão de fechamento retal, contrações repetidas dos músculos esfincterianos durante atividade física, podendo gerar fadiga desses músculos", diz.

Além disso, algumas pessoas têm dificuldade em coordenar a contração do esfíncter externo e do assoalho pélvico com o aumento da pressão abdominal durante exercícios e isso pode levar a alterações no funcionamento esfincteriano com o tempo.

De forma geral, incontinência fecal ocorre quando há a perda involuntária do controle sobre a eliminação de gases ou fezes. A continência, segundo a médica, é um mecanismo complexo que depende da integridade dos esfíncteres interno e externo, do reto, da sensibilidade retal, do assoalho pélvico e adequada coordenação neuromuscular.

Alguns fatores podem contribuir estão lesões dos esfíncteres, a exemplo de partos vaginais, cirurgias ou traumas, alterações neurológicas, doenças do assoalho pélvico, alterações da sensibilidade ou da complacência retal e condições como diarreia que alteram a consistência das fezes.

Os sintomas podem ir desde apenas dificuldade para controlar gases até escape de fezes líquidas, como pequenas perdas que sujam a roupa íntima ou perda de fezes formadas.

“Também existe a chamada incontinência de urgência, quando a pessoa sente vontade de evacuar, mas não consegue chegar ao banheiro a tempo", acrescenta a coloproctologista, que pondera que esta última situação pode ocorrer mesmo em pessoas que não têm nenhuma disfunção da musculatura anal.

Exercícios

Apresentar incontinência fecal ou de gases durante exercícios é uma possibilidade mesmo quando o esfíncter anal parece funcionar normalmente em repouso. De acordo com a médica Jéssica Fraga, o motivo é que o exercício aumenta bastante as demandas sobre o complexo esfincteriano e sobre o assoalho pélvico. Além da corrida, sintomas gastrointestinais também são descritos em ciclismo, triatlo e exercícios de alta intensidade.

No caso do Hyrox, existe uma combinação de corrida com exercícios de alta intensidade e movimentos que sobrecarregam o tronco e o assoalho pélvico. Alguns exemplos citados por ela são os sled push, sled pull, burpee, broad jumps, farmer's carry, sandbag lunges e wall balls.

“Portanto, existe uma combinação de fatores que podem favorecer sintomas gastrointestinais em pessoas predispostas: corrida, alta intensidade, esforço resistido, aumento da pressão intra-abdominal e duração relativamente prolongada do exercício”.

Ela reforça, contudo, que isso não significa que o Hyrox provoque incontinência fecal e lembra que não há evidência suficiente para afirmar que o esporte ofereça maior risco de incontinência fecal do que outras modalidades.

“Para quem já apresenta urgência, escape de gases ou fezes durante o treinamento, é importante observar em qual etapa do exercício os sintomas aparecem e se existe relação com alimentação, hidratação, intensidade ou determinados movimentos e realizar investigação adequada. Em exercícios de força, a técnica respiratória também é importante, evitando manobras de esforço desnecessárias ou excessivas”.

Para evitar quadros como esse, ela indica começar a prevenção começando pela identificação dos fatores que levam à incontinência e avaliação proctológica prévia.

Ainda que a alimentação que antecede o exercício deva ser individualizada, a orientação da médica é fazer a hidratação adequada e evitar alimentos muito ricos em gordura, fibras e carboidratos fermentáveis. Esses nutrientes podem aumentar os sintomas em algumas pessoas.

“Estratégias nutricionais devem ser testadas durante os treinamentos. Em atividades prolongadas, a estratégia de hidratação e reposição de carboidratos deve ser adaptada à duração e à intensidade do exercício. Respeitar a necessidade de evacuar antes do exercício é fundamental, bem como conhecer os próprios padrões intestinais”.

Uma possibilidade, no caso de atletas que têm sintomas recorrentes é um diário relacionando alimentação, horário das refeições, consistência das fezes, intensidade do treino e ocorrência dos sintomas. Isso, de acordo com Jéssica, pode ajudar bastante a identificar padrões.

Embora o assoalho pélvico seja uma área muito sobrecarregada durante as atividades, ela considera que também é uma área completamente esquecida. Portanto, exercícios de fortalecimento e coordenação orientados por fisioterapeutas pélvicos especializados são considerados importantes como tratamento e até prevenção de disfunções.