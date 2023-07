Entenda por que Mugni não cobrou pênalti contra o Grêmio

A eliminação do Bahia para o Grêmio nas quartas de final da Copa do Brasil ainda causa dor de cabeça nos tricolores. O Esquadrão levou empate por 1x1 no segundo tempo, na Arena do Grêmio, e foi derrotado nos pênaltis por 4x3. Após o duelo, parte da torcida questionou a ausência de Lucas Mugni entre os cobradores.



O argentino era o batedor oficial do Bahia na temporada e fez o gol na decisão por pênaltis contra o Santos, na fase oitavas de final. De acordo com o técnico Renato Paiva, Mugni estava na lista de cobradores, mas a prioridade foi dada a quem estava há mais tempo em campo. O meia entrou na segunda etapa. Cicinho, Acevedo e Gabriel Xavier desperdiçaram as suas cobranças.