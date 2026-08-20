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Entenda se vai ter feriado nos dias de jogos da Seleção na Copa do Mundo Feminina 2027

Legislação autoriza a União a adotar a medida durante o torneio, enquanto estados e municípios poderão estabelecer regras próprias

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 16:17

Taça da Copa do Mundo feminina
Taça da Copa do Mundo feminina Crédito: Divulgação/FIFA

A Copa do Mundo Feminina de 2027 poderá alterar a rotina dos brasileiros nos dias de jogos da Seleção. Uma lei sancionada para regulamentar compromissos assumidos pelo país na organização do torneio permite que o governo federal decrete feriado nacional nas datas em que o Brasil entrar em campo.

A medida está prevista na Lei 15.421, de 2026, que estabelece regras relacionadas à realização do Mundial no país. A legislação não determina automaticamente a criação dos feriados. O texto dá ao governo federal a possibilidade de estabelecer a medida nos dias de partidas da Seleção Brasileira.

Também existe a possibilidade de mudanças definidas regionalmente. Estados, Distrito Federal e municípios poderão instituir feriados ou pontos facultativos quando houver jogos da competição em seus respectivos territórios.

A Copa do Mundo Feminina será disputada entre 24 de junho e 25 de julho de 2027 e terá o Brasil como primeiro país da América do Sul a sediar uma edição do torneio.

Estádios da Copa do Mundo feminina de 2027 no Brasil

Arena Fonte Nova (Salvador)  por Divulgação
Maracanã (Rio de Janeiro) por Daniel Basil/Portal da Copa
Mineirão (Belo Horizonte) por Divulgação
Arena Corinthians (São Paulo) por Alexandre Kocinas/Corinthians
Beira-Rio (Porto Alegre)  por Divulgação/Internacional
Mané Garrincha (Brasília)  por AGENCIA BRASIL
Arena Pernambuco (Pernambuco) por Divulgação
Arena Castelão (Fortaleza) por Divulgação
1 de 8
Arena Fonte Nova (Salvador)  por Divulgação

Férias escolares também serão alteradas

A realização do Mundial também terá impacto no calendário escolar de 2027. De acordo com a nova lei, as redes de ensino públicas e privadas deverão ajustar seus calendários para que as férias escolares do primeiro semestre coincidam com o período de realização da Copa do Mundo Feminina.

Além das regras relacionadas ao funcionamento de serviços e à rotina durante o torneio, a Lei 15.421 estabelece disposições sobre comércio nas áreas dos eventos, publicidade, exploração de marcas e imagens, concessão de vistos para trabalhadores estrangeiros, venda de ingressos e segurança pública.

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Brasil já tem datas e estádios definidos

O calendário da Seleção Brasileira na primeira fase do Mundial foi definido nesta quinta-feira (20). A equipe fará sua estreia no Maracanã, no Rio de Janeiro, em 24 de junho.

Na segunda rodada, o Brasil jogará em São Paulo. A partida está marcada para 29 de junho, na Neo Química Arena. A última partida da fase de grupos será disputada em Brasília, no Mané Garrincha, em 4 de julho.

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