CAIU

Equador demite técnico Félix Sánchez após queda para a Argentina nos pênaltis na Copa América

Na competição, a seleção equatoriana se classificou em segundo lugar no Grupo B

A Federação Equatoriana de Futebol confirmou, nesta sexta-feira, a rescisão do contrato do espanhol Félix Sánchez e sua comissão técnica. A demissão aconteceu após o Equador ter sido eliminado da Copa América pela Argentina, nos pênaltis, em jogo válido pelas quartas de final do torneio de seleções.