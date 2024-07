PARIS-2024

Equipe de ginástica artística é a primeira delegação brasileira a entrar na Vila Olímpica

Time brasileiro chegou a Paris para a disputa dos Jogos

Estadão

Publicado em 18 de julho de 2024 às 18:40

Time brasileiro da ginástica conheceu a Vila Olímpica dos Jogos de Paris Crédito: Marina Ziehe/COB

O Brasil já marca presença no palco dos Jogos Olímpicos. Nesta sexta-feira, após aclimatação na cidade de Troyes, os sete integrantes da ginástica artística, Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Julia Soares, Lorrane Santos, Arthur Nory e Diogo Soares, chegaram à Vila Olímpica em Paris.

Antes de entrarem na moderna e equipada residência oficial dos atletas, inaugurando o prédio verde e amarelo da Vila Olímpica, os ginastas receberam as malas com os uniformes na base do Time Brasil na Serre Wangari, umas das instalações em St Ouen. Eles receberam uma mala menor (de ombro), mochila, uniformes de vila, treino e pódio, com calças, shorts, camisetas, casacos, meias, tênis, boné e viseira, além de brindes ofertados pelos patrocinadores do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

"A gente fica muito realizada por esse momento. Entrar na Vila, estrear, ver a felicidade do pessoal do time Brasil estampada... Eu acho que é um momento que só o esporte proporciona, né?", celebrou a experiente Jade Barbosa. "São poucos dias, passam rápido, são dias que são muito esperados. Chegar na Vila, ver o seu quarto, ver que o sonho está se tornando realidade."

O COB revelou que o prédio do Time Brasil em Saint-Denis, na região metropolitana da capital francesa e aberto oficialmente pelo Comitê Organizador nesta quinta-feira, terá 47 apartamentos à disposição, um total de 313 camas e diversos serviços fundamentais durante os Jogos Olímpicos. Estrategicamente alocado no setor D da Vila, ficará afastado da agitação da Zona Internacional, perto do refeitório e da área da transporte, evitando grandes deslocamentos aos atletas.

Os ginastas brasileiros estavam fazendo aclimatação na França, mas na cidade de Troyes, a cerca de 180 km de Paris, desde o último dia 7 de julho. No local, contavam com uma estrutura de alojamento completa e suporte total e reconhecido pelos atletas

"Foi muito legal porque juntou pela primeira vez as três ginásticas olímpicas: trampolim, artística e rítmica nesse período de aclimatação e é muito, muito importante. Então a gente se blinda muito, já se fecha, está aqui para vivenciar os Jogos Olímpicos, para poder competir", frisou Arthur Nory. "Então você coloca todo mundo ali junto com o mesmo sonho, com o mesmo objetivo, com a mesma garra. A gente coloca todo mundo junto e unido porque agora é a nossa família até o final dos Jogos."

FUTEBOL FEMININO DESEMBARCA NA FRANÇA

A seleção brasileira feminina de futebol desembarcou nesta quinta-feira na França. Mas para alojamento na quente Bordeaux, com 38 graus e onde estreia diante da Nigéria, no dia 25. Após pouco mais de 10 horas de voo, a equipe chegou no Aeroporto Internacional de Bordeaux, vinda do Rio de Janeiro,