Equipe feminina do Vitória disputa final inédita no Campeonato Baiano

A equipe feminina de futebol do Vitória vai disputar as finais do Campeonato Baiano Feminino 2023 contra o rival Bahia. O jogo de ida será no domingo (24), às 16h, no Barradão. O ingresso é 1kg de alimento não perecível, que deverá ser entregue pelo torcedor na entrada do estádio.



O duelo de volta também será às 16h, só no estádio de Pituaçu, no dia 1º de outubro, quando será definido o campeão do torneio.



Pela primeira vez em cinco edições, o campeonato feminino será decidido com o clássico Ba-Vi. Para chegar à final, o Vitória eliminou o Astro, da cidade de Feira de Santana, em dois jogos. Perdeu por 2x1, em Feira de Santana, venceu por 1x0, em Salvador, e garantiu a vaga nos pênaltis ao superar o adversário por 5x4.