Escalação da Seleção Brasileira: Ancelotti faz 7 mudanças e põe Raphinha de centroavante

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Wladmir Pinheiro
Publicado em 27 de setembro de 2026 às 16:33
Carlo Ancelotti promoveu sete mudanças na Seleção Brasileira no primeiro treino para o amistoso contra a Austrália, na próxima terça-feira (29), em Brisbane. A atividade ocorreu neste domingo (27), dois dias após o empate por 1 a 1 com os australianos, em Townsville.
O treinador italiano montou inicialmente a equipe com Otávio; Vanderson, Jair, Gabriel Magalhães e Mauro Júnior; Danilo, Bruno Guimarães e Gabriel Bontempo; Rayan, Raphinha e Vini Júnior. A formação também foi diferente da utilizada no primeiro amistoso, com o Brasil atuando no esquema 4-3-3, segundo o ge.
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Na posição de goleiro, Otávio iniciou o treinamento entre os titulares, mas Hugo e Morisco também foram testados.
Entre os jogadores que começaram o empate em Townsville, apenas Danilo, Bruno Guimarães, Vini Júnior e Raphinha permaneceram na equipe principal. Vini foi utilizado como centroavante.
A escolha de Raphinha mais centralizado está relacionada ao momento do atacante no Barcelona. Ele soma 14 gols em oito partidas desde que passou a atuar no comando do ataque do clube espanhol.
A Seleção Brasileira ainda terá um treinamento na segunda-feira (28), antes da definição da equipe que enfrentará a Austrália. A partida será disputada às 7h10 (de Brasília) desta terça-feira (29), em Brisbane.
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