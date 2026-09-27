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Escalação da Seleção Brasileira: Ancelotti faz 7 mudanças e põe Raphinha de centroavante

Vanderson, Jair, Magalhães, Mauro Júnior, Bontempo e Rayan ganham oportunidade

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 16:33

Ancelotti comanda treino da Seleção Brasileira
Ancelotti comanda treino da Seleção Brasileira Crédito: Divulgação

Carlo Ancelotti promoveu sete mudanças na Seleção Brasileira no primeiro treino para o amistoso contra a Austrália, na próxima terça-feira (29), em Brisbane. A atividade ocorreu neste domingo (27), dois dias após o empate por 1 a 1 com os australianos, em Townsville.

O treinador italiano montou inicialmente a equipe com Otávio; Vanderson, Jair, Gabriel Magalhães e Mauro Júnior; Danilo, Bruno Guimarães e Gabriel Bontempo; Rayan, Raphinha e Vini Júnior. A formação também foi diferente da utilizada no primeiro amistoso, com o Brasil atuando no esquema 4-3-3, segundo o ge.

Veja como foi a recepção da Seleção Brasileira em Twnsville

Recepção da Seleção Brasileira em Twnsville por Rafael Ribeiro/CBF
Recepção da Seleção Brasileira em Twnsville por Rafael Ribeiro/CBF
Recepção da Seleção Brasileira em Twnsville por Rafael Ribeiro/CBF
Recepção da Seleção Brasileira em Twnsville por Rafael Ribeiro/CBF
Concurso de Desenho do ECA Digital tem inscrições prorrogadas por Divulgação/Romulo Serpa/CNJ
Recepção da Seleção Brasileira em Twnsville por Rafael Ribeiro/CBF
Recepção da Seleção Brasileira em Twnsville por Rafael Ribeiro/CBF
Recepção da Seleção Brasileira em Twnsville por Rafael Ribeiro/CBF
Recepção da Seleção Brasileira em Twnsville por Rafael Ribeiro/CBF
Recepção da Seleção Brasileira em Twnsville por Rafael Ribeiro/CBF
Recepção da Seleção Brasileira em Twnsville por Rafael Ribeiro/CBF
Recepção da Seleção Brasileira em Twnsville por Rafael Ribeiro/CBF
Recepção da Seleção Brasileira em Twnsville por Rafael Ribeiro/CBF
Recepção da Seleção Brasileira em Twnsville por Rafael Ribeiro/CBF
Recepção da Seleção Brasileira em Twnsville por Rafael Ribeiro/CBF
Recepção da Seleção Brasileira em Twnsville por Rafael Ribeiro/CBF
Recepção da Seleção Brasileira em Twnsville por Rafael Ribeiro/CBF
Recepção da Seleção Brasileira em Twnsville por Rafael Ribeiro/CBF
Recepção da Seleção Brasileira em Twnsville por Rafael Ribeiro/CBF
Recepção da Seleção Brasileira em Twnsville por Rafael Ribeiro/CBF
Recepção da Seleção Brasileira em Twnsville por Rafael Ribeiro/CBF
Recepção da Seleção Brasileira em Twnsville por Rafael Ribeiro/CBF
Recepção da Seleção Brasileira em Twnsville por Rafael Ribeiro/CBF
1 de 23
Recepção da Seleção Brasileira em Twnsville por Rafael Ribeiro/CBF

Na posição de goleiro, Otávio iniciou o treinamento entre os titulares, mas Hugo e Morisco também foram testados.

Entre os jogadores que começaram o empate em Townsville, apenas Danilo, Bruno Guimarães, Vini Júnior e Raphinha permaneceram na equipe principal. Vini foi utilizado como centroavante.

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A escolha de Raphinha mais centralizado está relacionada ao momento do atacante no Barcelona. Ele soma 14 gols em oito partidas desde que passou a atuar no comando do ataque do clube espanhol.

A Seleção Brasileira ainda terá um treinamento na segunda-feira (28), antes da definição da equipe que enfrentará a Austrália. A partida será disputada às 7h10 (de Brasília) desta terça-feira (29), em Brisbane.

Brasil encerra a Super Data Fifa no dia 3 de outubro, contra a Índia, em Calcutá.

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