COBRANÇA

‘Esculhambação’: Vitória vai à agência da CBF contra o Grêmio por dívida milionária de Wagner Leonardo

Rubro-Negro acionou a ANRESF por duas parcelas atrasadas da transferência do zagueiro

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 17:22

Wagner Leonardo tem cinco gols no Campeonato Brasileiro Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória decidiu levar à Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF) a cobrança de uma dívida de cerca de R$ 10,3 milhões que o Grêmio tem com o clube pela compra do zagueiro Wagner Leonardo, negociado em fevereiro de 2025. As duas denúncias foram confirmadas à ESPN pelo presidente rubro-negro, Fábio Mota, que não poupou críticas.

“Esculhambação do futebol brasileiro. Fiz as reclamações na agência, que disse que vai sair dando transfer ban em todo mundo”, disparou o dirigente do Leão.

O valor cobrado corresponde a duas parcelas da transferência: uma de R$ 5,078 milhões, que já está em análise pela agência, e outra de R$ 5,2 milhões, cuja denúncia foi apresentada na terça-feira (13). Ainda há uma terceira parcela, de aproximadamente R$ 5 milhões, com vencimento previsto para fevereiro, mas o dirigente se mostrou pessimista quanto ao recebimento.

Procurado pela ESPN, o Grêmio reconheceu atraso em apenas uma das parcelas e afirmou que ainda não foi notificado das denúncias feitas pelo Vitória na agência.

Relembre a passagem de Wagner Leonardo pelo Vitória 1 de 20

Efeito cascata nas finanças

Segundo Fábio Mota, o calote desorganizou o planejamento do Vitória, que contava com o dinheiro da venda para honrar compromissos com outros clubes. Sem o repasse, o Leão não conseguiu quitar uma parcela devida ao Portimonense, de Portugal, antigo clube de Wagner Leonardo, e acabou punido com um transfer ban. O presidente citou ainda pendências financeiras com Internacional, São Paulo e Atlético-GO.

Mota reclamou do que considera tratamento desigual entre os clubes. “Um absurdo. O Vitória, de boa-fé, comprou jogadores porque vendeu para o Grêmio, aí fez um planejamento financeiro, mas o Grêmio não paga, continua contratando todo mundo, vai na CNRD e pede parcelamento, não toma transfer ban e, de lá para cá, inscreveu três ou quatro atletas como se nada estivesse acontecendo”, disse.

O presidente também contou que o Grêmio recebeu notificação extrajudicial e se comprometeu a pagar após vender jogadores, o que ainda não aconteceu. “Estão prejudicando o Vitória. Isso está desequilibrando o campeonato. E o Grêmio não me dá satisfação, não me diz nada e não está nem aí para nada. Na janela, contratou cinco ou seis jogadores. É um absurdo do futebol brasileiro”, declarou.

O que é a ANRESF

A agência é um órgão independente criado pela CBF para fiscalizar o cumprimento das regras de sustentabilidade financeira no futebol brasileiro. Cabe a ela julgar casos e aplicar sanções aos clubes.

Esta não é a primeira tentativa do Vitória de receber o valor: a pendência já havia motivado cobranças na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD). O Grêmio, por sua vez, enfrenta outros problemas do tipo. O clube sofreu recentemente um transfer ban imposto pela Fifa por uma dívida com o Independiente Medellín, da Colômbia, referente à contratação do meia Miguel Monsalve.

Querido no Barradão, reserva em Porto Alegre

Wagner Leonardo defendeu o Vitória entre 2023 e 2025 e se tornou capitão da equipe. Foi peça importante nos títulos da Série B de 2023 e do Campeonato Baiano de 2024, somando 97 jogos, 11 gols e uma assistência.