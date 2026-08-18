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ESPN faz ranking dos 100 melhores jogadores do mundo com apenas 8 brasileiros; veja a lista

Ranking da ESPN reúne os principais nomes do futebol mundial por posição

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 21:04

Seleção Brasileira
Raphinha e Vini Jr estão entre os 100 melhores jogadores do mundo em lista feita pela EPSN Crédito: Divulgação/CBF

A ESPN divulgou nesta terça-feira (18) o FC 100, ranking que reúne os 100 melhores jogadores do mundo. A seleção é dividida por posições e estabelece uma classificação específica para cada função dentro de campo.

O futebol brasileiro aparece com oito representantes na relação, todos atualmente no futebol europeu. Gabriel Magalhães, Raphinha, João Pedro, Alisson, Marquinhos, Vinicius Júnior, Bruno Guimarães e Igor Thiago são os atletas do país escolhidos.

Jogadores brasileiros na lista da ESPN dos 100 melhores jogadores do mundo

Vini Jr (Real Madrid) por Reprodução/FIFA
Raphinha (Barcelona) por Rafael Ribeiro/CBF
Gabriel Magalhães (Arsenal) por Lucas Figueiredo / CBF
Bruno Guimarães (Arsenal) por Reprodução/ FIFA
Marquinhos (PSG) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
João Pedro (Chelsea)  por Reprodução/Redes Sociais
Igor Thiago (Brentford)  por Reprodução
Alisson Becker (Liverpool) por Rafael Ribeiro (CBF)
1 de 8
Vini Jr (Real Madrid) por Reprodução/FIFA

A França é a nação com maior número de jogadores no ranking, com 14 representantes. Na sequência aparecem Espanha e Inglaterra, ambas com 12 atletas. Entre os campeonatos, a Premier League é a competição com mais jogadores selecionados, com 38 nomes.

Entre os clubes, o destaque fica com o Paris Saint-Germain. Atual bicampeão da Liga dos Campeões, o clube francês colocou 13 jogadores na relação.

A lista também conta com dois dos maiores nomes da história do futebol mundial. Mesmo atuando fora da Europa, Lionel Messi, do Inter Miami, e Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, foram incluídos entre os melhores de suas respectivas posições.

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Goleiros

  1. David Raya — Arsenal/Espanha
  2. Thibaut Courtois — Real Madrid/Bélgica
  3. Gianluigi Donnarumma — Manchester City/Itália
  4. Unai Simón — Athletic Bilbao/Espanha
  5. Joan García — Barcelona/Espanha
  6. Emiliano Martínez — Aston Villa/Argentina
  7. Alisson — Liverpool/Brasil
  8. Diogo Costa — Porto/Portugal
  9. Jordan Pickford — Everton/Inglaterra
  10. Matvey Safonov — PSG/Rússia

Laterais 

  1. Achraf Hakimi — PSG/Marrocos
  2. Nuno Mendes — PSG/Portugal
  3. Jurrien Timber — Arsenal/Holanda
  4. Federico Dimarco — Inter de Milão/Itália
  5. Marc Cucurella — Real Madrid/Espanha
  6. Denzel Dumfries — Real Madrid/Holanda
  7. Jules Koundé — Barcelona/França
  8. Piero Hincapié — Arsenal/Equador
  9. Alejandro Grimaldo — Atlético de Madrid/Espanha
  10. Nico O'Reilly — Manchester City/Inglaterra

Zagueiros 

  1. William Saliba — Arsenal/França
  2. Willian Pacho — PSG/Equador
  3. Gabriel Magalhães — Arsenal/Brasil
  4. Pau Cubarsí — Barcelona/Espanha
  5. Jonathan Tah — Bayern de Munique/Alemanha
  6. Marquinhos — PSG/Brasil
  7. Dayot Upamecano — Bayern de Munique/França
  8. Virgil van Dijk — Liverpool/Holanda
  9. Alessandro Bastoni — Inter de Milão/Itália
  10. Marc Guéhi — Manchester City/Inglaterra

Volantes

  1. Vitinha — PSG/Portugal
  2. Declan Rice — Arsenal/Inglaterra
  3. Rodri — Manchester City/Espanha
  4. João Neves — PSG/Portugal
  5. Pedri — Barcelona/Espanha
  6. Federico Valverde — Real Madrid/Uruguai
  7. Joshua Kimmich — Bayern de Munique/Alemanha
  8. Enzo Fernández — Chelsea/Argentina
  9. Moisés Caicedo — Chelsea/Equador
  10. Fabián Ruiz — PSG/Espanha
  11. Alliot Anderson — Manchester City/Inglaterra
  12. Aleksandar Pavlovic — Bayern de Munique/Alemanha
  13. Bruno Guimarães — Arsenal/Brasil
  14. Ayyoub Bouaddi — Lille/Marrocos
  15. Warren Zaire-Emery — PSG/França

Meias 

  1. Bruno Fernandes — Manchester United/Portugal
  2. Jude Bellingham — Real Madrid/Inglaterra
  3. Dominik Szoboszlai — Liverpool/Hungria
  4. Rayan Cherki — Manchester City/França
  5. Nico Paz — Como/Argentina
  6. Martin Ødegaard — Arsenal/Noruega
  7. Morgan Rogers — Chelsea/Inglaterra
  8. Scott McTominay — Napoli/Escócia
  9. Arda Güler — Real Madrid/Turquia
  10. Christoph Baumgartner — RB Leipzig/Áustria
  11. Morgan Gibbs-White — Nottingham Forest/Inglaterra
  12. Dani Olmo — Barcelona/Espanha
  13. Jamal Musiala — Bayern de Munique/Alemanha
  14. John McGinn — Aston Villa/Escócia
  15. Serge Gnabry — Bayern de Munique/Alemanha

Pontas

  1. Michael Olise — Bayern de Munique/França
  2. Lamine Yamal — Barcelona/Espanha
  3. Khvicha Kvaratskhelia — PSG/Geórgia
  4. Luis Díaz — Bayern de Munique/Colômbia
  5. Lionel Messi — Inter Miami/Argentina
  6. Vinicius Júnior — Real Madrid/Brasil
  7. Bukayo Saka — Arsenal/Inglaterra
  8. Raphinha — Barcelona/Brasil
  9. Désiré Doué — PSG/França
  10. Jérémy Doku — Manchester City/Bélgica
  11. Bradley Barcola — PSG/França
  12. Ademola Lookman — Atlético de Madrid/Nigéria
  13. Kenan Yildiz — Juventus/Turquia
  14. Anthony Gordon — Barcelona/Inglaterra
  15. Bryan Mbeumo — Manchester United/Camarões
  16. Mohamed Salah — Trabzonspor/Egito
  17. Yan Diomande — Real Madrid/Costa do Marfim
  18. Julián Quiñones — Al Qadsiah/México
  19. Ismaila Sarr — Crystal Palace/Senegal

Centroavantes

  1. Harry Kane — Bayern de Munique/Inglaterra
  2. Kylian Mbappé — Real Madrid/França
  3. Erling Haaland — Manchester City/Noruega
  4. Ousmane Dembélé — PSG/França
  5. Julián Álvarez — Atlético de Madrid/Argentina
  6. Lautaro Martínez — Inter de Milão/Argentina
  7. Kai Havertz — Arsenal/Alemanha
  8. João Pedro — Chelsea/Brasil
  9. Victor Osimhen — Galatasaray/Nigéria
  10. Hugo Ekitike — Liverpool/França
  11. Igor Thiago — Brentford/Brasil
  12. Ollie Watkins — Aston Villa/Inglaterra
  13. Robert Lewandowski — Chicago Fire/Polônia
  14. Cristiano Ronaldo — Al Nassr/Portugal
  15. Antoine Griezmann — Orlando City/França
  16. Marcus Thuram — Inter de Milão/França
  17. Donyell Malen — Roma/Holanda
  18. Mikel Oyarzabal — Real Sociedad/Espanha
  19. Viktor Gyökeres — Arsenal/Suécia
  20. Alexander Sørloth — Atlético de Madrid/Noruega

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