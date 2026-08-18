ESPN faz ranking dos 100 melhores jogadores do mundo com apenas 8 brasileiros; veja a lista

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Pedro Carreiro
Publicado em 18 de agosto de 2026 às 21:04
A ESPN divulgou nesta terça-feira (18) o FC 100, ranking que reúne os 100 melhores jogadores do mundo. A seleção é dividida por posições e estabelece uma classificação específica para cada função dentro de campo.
O futebol brasileiro aparece com oito representantes na relação, todos atualmente no futebol europeu. Gabriel Magalhães, Raphinha, João Pedro, Alisson, Marquinhos, Vinicius Júnior, Bruno Guimarães e Igor Thiago são os atletas do país escolhidos.
Jogadores brasileiros na lista da ESPN dos 100 melhores jogadores do mundo
A França é a nação com maior número de jogadores no ranking, com 14 representantes. Na sequência aparecem Espanha e Inglaterra, ambas com 12 atletas. Entre os campeonatos, a Premier League é a competição com mais jogadores selecionados, com 38 nomes.
Entre os clubes, o destaque fica com o Paris Saint-Germain. Atual bicampeão da Liga dos Campeões, o clube francês colocou 13 jogadores na relação.
A lista também conta com dois dos maiores nomes da história do futebol mundial. Mesmo atuando fora da Europa, Lionel Messi, do Inter Miami, e Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, foram incluídos entre os melhores de suas respectivas posições.