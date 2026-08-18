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ESPN faz ranking dos 100 melhores jogadores do mundo com apenas 8 brasileiros; veja a lista

Ranking da ESPN reúne os principais nomes do futebol mundial por posição

Pedro Carreiro

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 21:04

Raphinha e Vini Jr estão entre os 100 melhores jogadores do mundo em lista feita pela EPSN Crédito: Divulgação/CBF

A ESPN divulgou nesta terça-feira (18) o FC 100, ranking que reúne os 100 melhores jogadores do mundo. A seleção é dividida por posições e estabelece uma classificação específica para cada função dentro de campo.

O futebol brasileiro aparece com oito representantes na relação, todos atualmente no futebol europeu. Gabriel Magalhães, Raphinha, João Pedro, Alisson, Marquinhos, Vinicius Júnior, Bruno Guimarães e Igor Thiago são os atletas do país escolhidos.

Jogadores brasileiros na lista da ESPN dos 100 melhores jogadores do mundo 1 de 8

A França é a nação com maior número de jogadores no ranking, com 14 representantes. Na sequência aparecem Espanha e Inglaterra, ambas com 12 atletas. Entre os campeonatos, a Premier League é a competição com mais jogadores selecionados, com 38 nomes.

Entre os clubes, o destaque fica com o Paris Saint-Germain. Atual bicampeão da Liga dos Campeões, o clube francês colocou 13 jogadores na relação.

A lista também conta com dois dos maiores nomes da história do futebol mundial. Mesmo atuando fora da Europa, Lionel Messi, do Inter Miami, e Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, foram incluídos entre os melhores de suas respectivas posições.

Goleiros

David Raya — Arsenal/Espanha Thibaut Courtois — Real Madrid/Bélgica Gianluigi Donnarumma — Manchester City/Itália Unai Simón — Athletic Bilbao/Espanha Joan García — Barcelona/Espanha Emiliano Martínez — Aston Villa/Argentina Alisson — Liverpool/Brasil Diogo Costa — Porto/Portugal Jordan Pickford — Everton/Inglaterra Matvey Safonov — PSG/Rússia

Laterais

Achraf Hakimi — PSG/Marrocos Nuno Mendes — PSG/Portugal Jurrien Timber — Arsenal/Holanda Federico Dimarco — Inter de Milão/Itália Marc Cucurella — Real Madrid/Espanha Denzel Dumfries — Real Madrid/Holanda Jules Koundé — Barcelona/França Piero Hincapié — Arsenal/Equador Alejandro Grimaldo — Atlético de Madrid/Espanha Nico O'Reilly — Manchester City/Inglaterra

Zagueiros

William Saliba — Arsenal/França Willian Pacho — PSG/Equador Gabriel Magalhães — Arsenal/Brasil Pau Cubarsí — Barcelona/Espanha Jonathan Tah — Bayern de Munique/Alemanha Marquinhos — PSG/Brasil Dayot Upamecano — Bayern de Munique/França Virgil van Dijk — Liverpool/Holanda Alessandro Bastoni — Inter de Milão/Itália Marc Guéhi — Manchester City/Inglaterra

Volantes

Vitinha — PSG/Portugal Declan Rice — Arsenal/Inglaterra Rodri — Manchester City/Espanha João Neves — PSG/Portugal Pedri — Barcelona/Espanha Federico Valverde — Real Madrid/Uruguai Joshua Kimmich — Bayern de Munique/Alemanha Enzo Fernández — Chelsea/Argentina Moisés Caicedo — Chelsea/Equador Fabián Ruiz — PSG/Espanha Alliot Anderson — Manchester City/Inglaterra Aleksandar Pavlovic — Bayern de Munique/Alemanha Bruno Guimarães — Arsenal/Brasil Ayyoub Bouaddi — Lille/Marrocos Warren Zaire-Emery — PSG/França

Meias

Bruno Fernandes — Manchester United/Portugal Jude Bellingham — Real Madrid/Inglaterra Dominik Szoboszlai — Liverpool/Hungria Rayan Cherki — Manchester City/França Nico Paz — Como/Argentina Martin Ødegaard — Arsenal/Noruega Morgan Rogers — Chelsea/Inglaterra Scott McTominay — Napoli/Escócia Arda Güler — Real Madrid/Turquia Christoph Baumgartner — RB Leipzig/Áustria Morgan Gibbs-White — Nottingham Forest/Inglaterra Dani Olmo — Barcelona/Espanha Jamal Musiala — Bayern de Munique/Alemanha John McGinn — Aston Villa/Escócia Serge Gnabry — Bayern de Munique/Alemanha

Pontas

Michael Olise — Bayern de Munique/França Lamine Yamal — Barcelona/Espanha Khvicha Kvaratskhelia — PSG/Geórgia Luis Díaz — Bayern de Munique/Colômbia Lionel Messi — Inter Miami/Argentina Vinicius Júnior — Real Madrid/Brasil Bukayo Saka — Arsenal/Inglaterra Raphinha — Barcelona/Brasil Désiré Doué — PSG/França Jérémy Doku — Manchester City/Bélgica Bradley Barcola — PSG/França Ademola Lookman — Atlético de Madrid/Nigéria Kenan Yildiz — Juventus/Turquia Anthony Gordon — Barcelona/Inglaterra Bryan Mbeumo — Manchester United/Camarões Mohamed Salah — Trabzonspor/Egito Yan Diomande — Real Madrid/Costa do Marfim Julián Quiñones — Al Qadsiah/México Ismaila Sarr — Crystal Palace/Senegal

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