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Esporte com raquete provoca aumento de lesões nos olhos; médicos alertam para risco de cegueira

Oftalmologistas relatam aumento de acidentes; cerca de 5% dos pacientes podem sofrer danos permanentes na visão

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 11:26

Entenda como funciona o padel
Entenda como funciona o padel Crédito: Shutterstock

O aumento da popularidade do padel, esporte de raquete que mistura características do tênis e do squash, tem sido acompanhado por mais casos de lesões oculares. Profissionais da Sociedade Holandesa de Oftalmologia estão alertando para os riscos da modalidade, que pode provocar danos permanentes à visão e até cegueira.

O oftalmologista Ruud van der Pol, do Hospital Alrijne, em Leiderdorp, afirmou que, inicialmente, atendia pacientes com lesões relacionadas ao esporte cerca de duas vezes por mês. Nos últimos seis meses, porém, a frequência subiu para duas ou três ocorrências por semana. Médicos de outros hospitais também observaram crescimento no número de casos.

Entenda como funciona o padel

Parecido com tênis e squash: padel é disputado em uma quadra menor, cercada por paredes e grades. As partidas são normalmente jogadas em duplas por Shutterstock
As paredes fazem parte do jogo: diferentemente do tênis, a bola pode tocar nas paredes depois de quicar no chão e continuar em disputa. Os jogadores podem usar esse recurso para devolver a bola ao adversário por Shutterstock
Raquete sem cordas: são sólidas e perfuradas, sem as cordas tradicionais usadas no tênis. A bola é semelhante à utilizada no tênis, mas tem características próprias por Shutterstock
Objetivo é fazer a bola passar: assim como no tênis, os jogadores precisam fazer a bola passar por cima da rede e chegar ao lado adversário. O ponto é vencido quando o outro lado não consegue devolver a bola de acordo com as regras por Shutterstock
Partida exige reflexo e atenção: como a quadra é menor e os jogadores ficam próximos uns dos outros, a bola pode chegar rapidamente. Além disso, os rebotes nas paredes tornam as jogadas menos previsíveis por Shutterstock
Bola e raquete podem causar acidentes: a proximidade entre os jogadores também está relacionada ao risco de lesões; impactos da bola podem provocar ferimentos nos olhos, alguns deles com consequências permanentes por Shutterstock
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Parecido com tênis e squash: padel é disputado em uma quadra menor, cercada por paredes e grades. As partidas são normalmente jogadas em duplas por Shutterstock

Segundo Van der Pol, a maioria dos pacientes se recupera bem, mas cerca de 5% podem apresentar sequelas permanentes, como perda de visão ou cegueira.

O padel é disputado geralmente em duplas, em uma quadra menor que a de tênis, cercada por paredes de vidro e grades metálicas. Os jogadores usam raquetes sólidas, sem cordas, e uma bola semelhante à de tênis. As paredes fazem parte da dinâmica da partida, o que exige reflexos rápidos e atenção aos movimentos dos adversários.

Bola pode atingir o olho

De acordo com Van der Pol, o formato e o tamanho da bola estão entre os fatores que tornam o esporte arriscado para os olhos. "Uma bola de padel cabe na órbita ocular, o que significa que pode atingir o olho em cheio", explicou à emissora pública holandesa NOS.

A proximidade dos jogadores com a rede e as paredes também aumenta a imprevisibilidade das jogadas. Em comparação com o tênis, a distância menor dificulta a reação a bolas desviadas ou rebatidas.

A popularização da modalidade ajuda a explicar o aumento dos acidentes. No ano passado, aproximadamente 424 mil pessoas frequentaram quadras de padel mensalmente nos Países Baixos.

Jogador teve lente de contato estilhaçada dentro do olho

O holandês Kees Wassenaar precisou de atendimento hospitalar no mês passado, após ser atingido durante uma partida. Ele contou à NOS que bateu uma bola contra a parede do fundo da quadra e, ao verificar o ângulo da jogada, acabou se expondo ao impacto.

A lente de contato rígida que usava se quebrou dentro do olho. Um médico precisou retirar os fragmentos no hospital. "No final, havia doze pedaços no papel", relatou.

Wassenaar também foi examinado por causa de sangramentos e lacrimejamento. Felizmente, não houve danos oculares graves. Ele sentiu ardência por alguns dias e utilizou uma pomada. Em uma consulta posterior, foi considerado recuperado.

Após o episódio, o jogador comprou óculos de proteção para usar durante as partidas. "É um esporte com bola, mas não quero passar por isso de novo", disse.

Cegueira

O impacto de uma bola no olho pode causar diferentes tipos de lesões. Segundo Van der Pol, o sangramento dentro do olho pode elevar a pressão intraocular. Se a pressão ficar muito alta, existe risco de cegueira.

Outras consequências incluem o deslocamento do cristalino, rupturas na coroide — camada vascular situada entre a retina e a parte externa do olho — e descolamento da retina.

O oftalmologista considera importante conscientizar os praticantes sobre os riscos, mas não defende a criação de regras adicionais para o esporte.

Ele lembra que o squash também registrou muitos acidentes oculares quando se tornou popular. Na época, campanhas de alerta foram realizadas e, atualmente, os médicos quase não veem mais lesões relacionadas à modalidade.

Como surgiu

O padel surgiu em 1969, em Acapulco, no México, criado pelo empresário e entusiasta do tênis Enrique Corcuera. Como não tinha espaço suficiente em sua propriedade para construir uma quadra convencional, ele adaptou uma área menor, cercando-a por paredes e colocando uma rede no centro.

A bola podia rebater nas paredes e continuar em jogo, característica que se tornou uma das marcas do novo esporte. A esposa de Corcuera, Viviana, elaborou o primeiro conjunto de regras da modalidade. Nos anos seguintes, o padel chegou à Espanha pelas mãos do príncipe Alfonso de Hohenlohe e, posteriormente, à Argentina, de onde começou a se espalhar internacionalmente.

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Olhos Padel Lesão Ocular

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