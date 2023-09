Esquema, reforços e técnico: o que mudou no Bahia desde o último confronto contra o Santos

Gilberto foi um dos reforços que ganharam a titularidade no Bahia. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O Bahia está prestes a encerrar uma sequência de três confrontos diretos contra a zona de rebaixamento da Série A. Depois de tropeçar contra o Vasco, no empate em 1x1 em casa, e ganhar com superioridade do Coritiba, por 4x2 no Couto Pereira, é a vez de encarar o Santos. O jogo está marcado para a próxima segunda-feira (18), às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 24ª rodada.



Será o segundo duelo do Esquadrão contra o Peixe em Salvador no ano. No dia 31 de maio, as equipes mediram forças pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Era a partida de volta, depois de um empate sem gols na Vila Belmiro. O tricolor ficou com a vaga ao vencer nos pênaltis por 4x3, após 1x1 no tempo regulamentar - Cauly abriu o placar e Bruno Mezenga igualou nos acréscimos.

De lá para cá, porém, muita coisa mudou. O Bahia buscou reforços, que ganharam espaço no time titular. Também definiu uma nova formação, abandonando o esquema com três zagueiros. E, claro, passou por uma troca no comando técnico: saiu Renato Paiva, chegou Rogério Ceni.

Naquele jogo contra o Santos, o Bahia havia sido formado pelo treinador português com Marcos Felipe, Kanu, David Duarte e Vitor Hugo; Jacaré, Acevedo, Rezende, Cauly e Ryan; Biel e Everaldo.

Um time bem diferente do que Rogério Ceni mandou a campo em sua estreia à frente do Esquadrão: Marcos Felipe, Gilberto, Kanu, Raul Gustavo e Camilo Cándido; Rezende, Yago Felipe e Thaciano; Ademir, Rafael Ratão e Everaldo. Ao todo, são sete mudanças.

Como na defesa. Para enfrentar o Coritiba, David Duarte estava lesionado e Vitor Hugo, suspenso. Assim, Raul Gustavo foi o escolhido para formar a dupla com Kanu. Vale lembrar que o tradicional 4-3-3 já havia sido readotado por Paiva e mantido por Ceni.

A lateral direita também é outra. Jacaré vinha sendo titular absoluto na posição, mas se lesionou justamente contra o Santos. Do departamento médico, viu Gilberto ser contratado e se firmar na posição. O domínio é tanto que, desde que o camisa 29 se recuperou, só vem atuando em sua função de origem, como atacante.

Do outro lado, um novato também chegou para se tornar o dono da lateral esquerda: Camilo Cándido. Desde que estreou, o uruguaio não saiu mais da equipe. Assumiu a titularidade em sua segunda partida e de lá não saiu. Já são seis jogos seguidos na formação inicial. Já Ryan, que foi um dos 11 primeiros de Paiva diante do Peixe, não vem nem sendo relacionado.

Meio-campo e ataque

No meio de campo, apenas Rezende foi mantido entre aquele duelo do mata-mata e a partida contra o Coritiba. Se esteve acompanhado de Acevedo e Cauly contra o Santos, em maio, a parceria foi com Yago Felipe e Thaciano na última quinta-feira (14).

Uma das mudanças, porém, foi forçada: Cauly está lesionado e fora de combate. Assim, Ceni colocou Thaciano para atuar mais próximo do ataque, como um meia avançado. O mesmo jogador estava vetado de enfrentar o time paulista na Copa do Brasil, por já ter defendido outra equipe na competição.

Acevedo, por sua vez, deve voltar a ganhar chance no novo embate contra o Peixe. Isso porque Rezende levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso da partida.

No ataque, uma situação semelhante a de Jacaré. Biel, que era titular absoluto há alguns meses, também se lesionou contra o Santos. Ao parar no departamento médico, assistiu Rafael Ratão, contratado na última janela, e Ademir, que já estava na casa, se firmarem na equipe. Os dois estiveram na formação inicial de Ceni, assim como Everaldo.

No Brasileirão, assim como há pouco mais de três meses, a situação do Bahia ainda é delicada. Mas dá sinais de melhora. No fim de maio, o Esquadrão era o 16º colocado, com sete pontos em oito jogos (dois triunfos, um empate e cinco derrotas). Estava empatado em pontos com o Goiás, o 17º, mas levava a melhor no saldo de gols.

Agora, o Esquadrão ainda aparece na parte mais inferior da tabela, mas a distância para a zona é de quatro pontos. O primeiro dentro do Z4, aliás, é o Santos, justamente o próximo rival. Por isso, ganhar na Fonte Nova se torna ainda mais importante, no chamado 'jogo de seis pontos'.