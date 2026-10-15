REFORMA

Estádio de 85 anos começa a ser demolido em reforma milionária que vai quase dobrar a capacidade

Operário-PR derrubou setor atrás do gol do Germano Krüger, inaugurado em 1941, na primeira fase de um projeto que pretende levar o estádio a cerca de 20 mil lugares

Pedro Carreiro

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 20:19

Estádio Germano Krüger Crédito: Divulgação

O Germano Krüger já começou a mudar de cara. O Operário-PR concluiu a demolição do portão de entrada e da antiga arquibancada atrás do gol voltado para a Rua Padre Nóbrega, em Ponta Grossa, primeiro passo concreto da modernização do estádio. A previsão era de que essa etapa de derrubadas fosse finalizada nesta quinta-feira (15).

As intervenções começaram em setembro. Nos últimos dias, também foi derrubado o muro na esquina das ruas Padre Nóbrega e Emílio de Menezes, que fazia parte da estrutura externa do estádio havia décadas.

Veja imagens do projeto final do estádio Germano Krüger 1 de 6

Capacidade quase dobrada

O projeto foi apresentado em 1º de maio, quando o clube completou 114 anos, e será executado em cinco fases, com investimento total estimado em R$ 28 milhões, de acordo com o ge. A meta é elevar a capacidade do estádio, hoje na casa dos 10,6 mil lugares, para cerca de 20 mil torcedores.

Além da ampliação de todos os setores, o plano inclui novos camarotes, um novo espaço de atendimento aos sócios e melhorias nas áreas de circulação, bares e serviços.

Primeira fase até 2027

Neste momento, o trabalho está concentrado na fundação da nova estrutura, que vai receber os módulos pré-moldados da arquibancada. O novo setor terá também camarotes, lounge e espaços comerciais, e a entrega está prevista para março de 2027.

Segundo o presidente do Grupo Gestor do Operário, Álvaro Góes, essa primeira fase custa R$ 12 milhões. O clube também traçou metas ligadas ao projeto: chegar a oito mil sócios, vender as cadeiras do novo setor e fechar a temporada com média de sete mil torcedores. A ampliação também é vista como necessária caso o time conquiste o acesso à Série A.

Novo nome, mesma história

A modernização veio acompanhada de um acordo comercial. Em setembro, o Operário anunciou a venda dos naming rights do estádio para a Espaço Smart, empresa de Ponta Grossa especializada em soluções para construção a seco e industrializada. O contrato tem duração de três anos, e o local passa a se chamar Arena Espaço Smart.

A empresa já era parceira do clube e estampa o espaço máster da camisa alvinegra desde abril. Segundo o Operário, o acordo mantém o nome histórico de Germano Krüger e o vínculo do estádio com a comunidade do bairro Oficinas.