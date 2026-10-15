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Estádio de 85 anos começa a ser demolido em reforma milionária que vai quase dobrar a capacidade

Operário-PR derrubou setor atrás do gol do Germano Krüger, inaugurado em 1941, na primeira fase de um projeto que pretende levar o estádio a cerca de 20 mil lugares

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 20:19

Projeto final do estádio Germano Krüger
Estádio Germano Krüger Crédito: Divulgação

O Germano Krüger já começou a mudar de cara. O Operário-PR concluiu a demolição do portão de entrada e da antiga arquibancada atrás do gol voltado para a Rua Padre Nóbrega, em Ponta Grossa, primeiro passo concreto da modernização do estádio. A previsão era de que essa etapa de derrubadas fosse finalizada nesta quinta-feira (15).

As intervenções começaram em setembro. Nos últimos dias, também foi derrubado o muro na esquina das ruas Padre Nóbrega e Emílio de Menezes, que fazia parte da estrutura externa do estádio havia décadas.

Veja imagens do projeto final do estádio Germano Krüger

Projeto final do estádio Germano Krüger por Divulgação
Projeto final do estádio Germano Krüger por Divulgação
Projeto final do estádio Germano Krüger por Divulgação
Projeto final do estádio Germano Krüger por Divulgação
Projeto final do estádio Germano Krüger por Divulgação
Projeto final do estádio Germano Krüger por Divulgação
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Projeto final do estádio Germano Krüger por Divulgação

Capacidade quase dobrada

O projeto foi apresentado em 1º de maio, quando o clube completou 114 anos, e será executado em cinco fases, com investimento total estimado em R$ 28 milhões, de acordo com o ge. A meta é elevar a capacidade do estádio, hoje na casa dos 10,6 mil lugares, para cerca de 20 mil torcedores.

Além da ampliação de todos os setores, o plano inclui novos camarotes, um novo espaço de atendimento aos sócios e melhorias nas áreas de circulação, bares e serviços.

Primeira fase até 2027

Neste momento, o trabalho está concentrado na fundação da nova estrutura, que vai receber os módulos pré-moldados da arquibancada. O novo setor terá também camarotes, lounge e espaços comerciais, e a entrega está prevista para março de 2027.

Segundo o presidente do Grupo Gestor do Operário, Álvaro Góes, essa primeira fase custa R$ 12 milhões. O clube também traçou metas ligadas ao projeto: chegar a oito mil sócios, vender as cadeiras do novo setor e fechar a temporada com média de sete mil torcedores. A ampliação também é vista como necessária caso o time conquiste o acesso à Série A.

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Novo nome, mesma história

A modernização veio acompanhada de um acordo comercial. Em setembro, o Operário anunciou a venda dos naming rights do estádio para a Espaço Smart, empresa de Ponta Grossa especializada em soluções para construção a seco e industrializada. O contrato tem duração de três anos, e o local passa a se chamar Arena Espaço Smart.

A empresa já era parceira do clube e estampa o espaço máster da camisa alvinegra desde abril. Segundo o Operário, o acordo mantém o nome histórico de Germano Krüger e o vínculo do estádio com a comunidade do bairro Oficinas.

Inaugurado em 1941, o estádio leva o nome do engenheiro alemão Germano Krüger, que presidiu o Operário e projetou a praça esportiva. A última grande intervenção havia sido em 2018, quando o clube ampliou a capacidade para disputar a Série B.

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