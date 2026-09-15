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Estádio de campeão brasileiro é demolido para dar lugar a supermercado

Antiga casa do Boa Esporte, a Fazendinha foi vendida ao Supermercados BH e dará lugar a um complexo com loja, centro de distribuição e outras estruturas comerciais

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 20:22

Obras do novo empreendimento avançam no terreno onde funcionava o Estádio da Fazendinha, antiga casa do Boa Esporte, em Ituiutaba (MG)
Obras do novo empreendimento avançam no terreno onde funcionava o Estádio da Fazendinha, antiga casa do Boa Esporte, em Ituiutaba (MG) Crédito: Reprodução/Redes sociais

O lugar que já recebeu partidas de um campeão brasileiro agora começa a ganhar outra função. Em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, o antigo Estádio da Fazendinha, que durante anos esteve ligado à história do Boa Esporte, foi demolido e está dando lugar a um complexo do Supermercados BH.

Imagens recentes divulgadas pela construtora responsável mostram o avanço das obras no terreno. O projeto prevê uma unidade da rede varejista e um Centro de Distribuição (CD), que deverá funcionar como estrutura de apoio logístico para o abastecimento da região.

Veja a transformação do antigo estádio do Boa Esporte

Obras do novo empreendimento avançam no terreno onde funcionava o Estádio da Fazendinha, antiga casa do Boa Esporte, em Ituiutaba (MG) por Reprodução/Redes sociais
Obras do novo empreendimento avançam no terreno onde funcionava o Estádio da Fazendinha, antiga casa do Boa Esporte, em Ituiutaba (MG) por Reprodução/Redes sociais
Obras do novo empreendimento avançam no terreno onde funcionava o Estádio da Fazendinha, antiga casa do Boa Esporte, em Ituiutaba (MG) por Reprodução/Redes sociais
Obras do novo empreendimento avançam no terreno onde funcionava o Estádio da Fazendinha, antiga casa do Boa Esporte, em Ituiutaba (MG) por Reprodução/Redes sociais
Obras do novo empreendimento avançam no terreno onde funcionava o Estádio da Fazendinha, antiga casa do Boa Esporte, em Ituiutaba (MG) por Reprodução/Redes sociais
Obras do novo empreendimento avançam no terreno onde funcionava o Estádio da Fazendinha, antiga casa do Boa Esporte, em Ituiutaba (MG) por Reprodução/Redes sociais
Obras do novo empreendimento avançam no terreno onde funcionava o Estádio da Fazendinha, antiga casa do Boa Esporte, em Ituiutaba (MG) por Reprodução/Redes sociais
Obras do novo empreendimento avançam no terreno onde funcionava o Estádio da Fazendinha, antiga casa do Boa Esporte, em Ituiutaba (MG) por Reprodução/Redes sociais
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Obras do novo empreendimento avançam no terreno onde funcionava o Estádio da Fazendinha, antiga casa do Boa Esporte, em Ituiutaba (MG) por Reprodução/Redes sociais

Além do supermercado e do centro logístico, o empreendimento terá estacionamento e uma galeria comercial, com previsão de estabelecimentos como farmácia e academia. Também já é possível observar a construção de um posto de combustíveis no local.

A negociação do terreno entre o Boa Esporte e o Supermercados BH foi oficializada em janeiro de 2024. As partes não divulgaram o valor da venda. Antes disso, o imóvel havia sido colocado em leilão, em 2021, e arrematado por R$ 1,225 milhão. O clube conseguiu posteriormente anular a arrematação e permaneceu com a propriedade até concretizar o negócio com a rede de supermercados.

Na época da demolição, realizada no fim de 2025, o Boa Esporte destacou o impacto econômico esperado com a chegada do empreendimento a Ituiutaba. Segundo o clube, a instalação do supermercado e do Centro de Distribuição deve gerar mais de 250 empregos diretos, além de aumentar a arrecadação de impostos e contribuir para o abastecimento da cidade e de municípios da região.

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Palco de uma fase marcante

A Fazendinha fazia parte da trajetória do clube mineiro antes mesmo de ele adotar o nome Boa Esporte. O estádio pertenceu ao Ituiutaba Esporte Clube, que mudou sua denominação em 2011, quando a equipe também transferiu sua sede para Varginha.

O estádio recebeu partidas oficiais do clube até 2010, período em que a equipe disputava competições como o Campeonato Mineiro e a Série C do Campeonato Brasileiro. A partir daí, a história do Boa Esporte passou a ser construída longe de Ituiutaba.

Foi justamente na década seguinte que o clube viveu seu período de maior destaque nacional. Em 2014, o Boa terminou a Série B na sexta colocação, a três pontos do grupo de acesso à elite. No ano seguinte, porém, foi rebaixado para a terceira divisão.

A resposta veio rapidamente. Em 2016, o time conquistou o Campeonato Brasileiro da Série C e voltou à Série B. O título representa a principal conquista nacional da história recente do clube.

O ciclo de ascensão, entretanto, não se sustentou. O Boa voltou a ser rebaixado para a Série C em 2018 e caiu novamente, desta vez para a Série D, em 2020. Desde 2022, a equipe não disputa nenhuma das divisões do Campeonato Brasileiro e também deixou de participar da primeira divisão do Campeonato Mineiro.

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